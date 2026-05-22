L'acquisition de Devon dans le bassin permien permettra d'élargir son portefeuille de forages et de consolider sa position de leader

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

L'acquisition par le producteuraméricain de schiste Devon Energy DVN.N de 2,6 milliards de dollars de nouveaux terrains dans le bassin du Delaware va prolonger sa capacité de forage et renforcer sa position de premier producteur de la région, ont déclaré vendredi des analystes. Devon a acquis cette semaine 16 300 acres nets non développés lors d'une vente de concessions fédérales dans la partie du Delaware du bassin permien, qui s'étend de l'ouest du Texas au Nouveau-Mexique, quelques semaines seulement après avoir finalisé sa fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy. Bien que le prix de l'opération ait suscité certaines inquiétudes, un analyste a déclaré que cette transaction était essentielle pour maintenir la production future.

Voici plus de détails:

* Devon disposait d'environ 10 à 12 ans de réserves de forage dans le bassin permien, soit moins que des concurrents tels qu'EOG, qui en possède environ 15 à 20, selon RBC Capital Markets. Ces nouvelles terres ajoutent environ un an de réserves pour Devon.

* La vague de méga-fusions qui a déferlé sur le bassin permien ces dernières années signifie qu'il y a moins de terrains disponibles à l'achat, et que les meilleurs sites de forage ont déjà été exploités, ce qui exerce une pression à long terme sur les producteurs. « C'est désormais le couteau sous la gorge », a déclaré Scott Hanold, directeur général de la recherche sur l'énergie chez RBC.

* La vente de concessions a constitué une occasion rare d’acquérir, à des conditions favorables, des terrains non exploités attractifs situés à proximité des meilleurs actifs pétroliers de Devon, a précisé M. Hanold.

* La société a déclaré lors d’une réunion que ces nouvelles terres présenteraient une bonne rentabilité même si le prix du pétrole venait à chuter à 60 dollars le baril, a-t-il ajouté.

* La vente de concessions renforce également la position de Devon dans la partie du bassin située dans le Delaware. L'accord avec Coterra a propulsé Devon de la troisième à la première place parmi les producteurs du Delaware, a déclaré Andrew Dittmar, analyste principal chez Enverus.