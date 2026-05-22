 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'acquisition de Devon dans le bassin permien permettra d'élargir son portefeuille de forages et de consolider sa position de leader
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

L'acquisition par le producteuraméricain de schiste Devon Energy DVN.N de 2,6 milliards de dollars de nouveaux terrains dans le bassin du Delaware va prolonger sa capacité de forage et renforcer sa position de premier producteur de la région, ont déclaré vendredi des analystes. Devon a acquis cette semaine 16 300 acres nets non développés lors d'une vente de concessions fédérales dans la partie du Delaware du bassin permien, qui s'étend de l'ouest du Texas au Nouveau-Mexique, quelques semaines seulement après avoir finalisé sa fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy. Bien que le prix de l'opération ait suscité certaines inquiétudes, un analyste a déclaré que cette transaction était essentielle pour maintenir la production future.

Voici plus de détails:

* Devon disposait d'environ 10 à 12 ans de réserves de forage dans le bassin permien, soit moins que des concurrents tels qu'EOG, qui en possède environ 15 à 20, selon RBC Capital Markets. Ces nouvelles terres ajoutent environ un an de réserves pour Devon.

* La vague de méga-fusions qui a déferlé sur le bassin permien ces dernières années signifie qu'il y a moins de terrains disponibles à l'achat, et que les meilleurs sites de forage ont déjà été exploités, ce qui exerce une pression à long terme sur les producteurs. « C'est désormais le couteau sous la gorge », a déclaré Scott Hanold, directeur général de la recherche sur l'énergie chez RBC.

* La vente de concessions a constitué une occasion rare d’acquérir, à des conditions favorables, des terrains non exploités attractifs situés à proximité des meilleurs actifs pétroliers de Devon, a précisé M. Hanold.

* La société a déclaré lors d’une réunion que ces nouvelles terres présenteraient une bonne rentabilité même si le prix du pétrole venait à chuter à 60 dollars le baril, a-t-il ajouté.

* La vente de concessions renforce également la position de Devon dans la partie du bassin située dans le Delaware. L'accord avec Coterra a propulsé Devon de la troisième à la première place parmi les producteurs du Delaware, a déclaré Andrew Dittmar, analyste principal chez Enverus.

Valeurs associées

DEVON ENERGY
47,176 USD NYSE +0,17%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
102,56 USD Ice Europ -2,25%
Pétrole WTI
95,96 USD Ice Europ -2,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 115,75 +0,37%
Pétrole Brent
102,72 -2,10%
SOITEC
177,35 +6,45%
HAFFNER ENERGY
0,1778 +11,12%
NANOBIOTIX
36,46 +8,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank