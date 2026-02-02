L'achat de Q.ai par Apple est judicieux si la "parole silencieuse" améliore la précision des appareils portables, selon la SAG

2 février - ** L'acquisition par Apple AAPL.O de la start-up israélienne Q.ai a du sens si le fabricant de l'iPhone peut intégrer avec succès la reconnaissance vocale silencieuse de la start-up dans sa gamme de produits portables, selon le cabinet d'études de marché Smart Analytics Global

** La technologie de reconnaissance vocale silencieuse de Q.ai, qui détecte les micro-mouvements subtils des muscles faciaux, des lèvres et de la peau, pourrait améliorer la précision et l'interaction mains libres dans l'ensemble de la gamme de produits portables d'AAPL

** AAPL a vendu environ 560 millions d'AirPods entre 2017 et 2025, générant environ 75 milliards de dollars de revenus cumulés, selon les estimations de SAG

** Les prochaines lunettes intelligentes d'Apple devraient être vendues à environ 60 millions d'exemplaires entre 2027 et 2030, générant un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars

** SAG estime que d'ici la fin des années 2020, l'écosystème annuel combiné d'AAPL (AirPods, Vision Pro et lunettes intelligentes) pourrait approcher les 100 millions d'unités par an, ce qui se traduirait par un revenu annuel d'environ 22 milliards de dollars

** AAPL a augmenté de ~9% l'année dernière