L'accumulatrice de bitcoins Strategy révèle une perte latente de 17,44 milliards de dollars au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 23:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Strategy MSTR.O de Michael Saylor a enregistré une perte latente de 17,44 milliards de dollars sur les actifs numériques au quatrième trimestre, liée à une baisse de la valeur du stock de crypto-monnaies de l'entreprise.

Les actions de la plus grande société détentrice de bitcoin s ont chuté d'environ 47,5 % en 2025, les investisseurs réagissant aux fluctuations des marchés des crypto-monnaies qui ont eu un impact sur le bilan et les bénéfices de Strategy.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, Strategy a déclaré une perte latente de 5,40 milliards de dollars sur les actifs numériques.

En décembre, Strategy a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025, invoquant la faiblesse du bitcoin.

Les entreprises qui détiennent des bitcoins et d'autres jetons dans leurs bilans ont été mises sous pression ces dernières semaines à la suite de la volatilité du marché des crypto-monnaies.

Au 4 janvier 2026, le solde de la réserve en USD s'élevait à 2,25 milliards de dollars, a indiqué la société.

Strategy a maintenu une réserve en dollars américains pour soutenir le paiement des dividendes sur ses actions privilégiées et les intérêts sur sa dette en cours.

