L'accord UE-Mercosur devrait prendre effet provisoirement à partir de mars, dit un diplomate

Signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur à Asuncion

par Andreas Rinke

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur sera probablement appliqué à titre ‍provisoire dès le mois de mars, a déclaré jeudi un diplomate européen à Reuters.

L'accord conclu entre le bloc européen et les pays du Mercosur, à ‌savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, sera mis en œuvre en dépit du vote du Parlement européen mercredi en faveur ​d'une saisine de la Cour de justice de l'UE sur le ⁠sujet.

"L'accord UE-Mercosur sera appliqué provisoirement dès que le premier pays du Mercosur l'aura ratifié", a déclaré un diplomate de l'UE ⁠à Reuters. "Il s'agira probablement ‍du Paraguay en mars", a-t-il ajouté.

Le vote des députés ⁠européens mercredi a porté un coup à l'accord commercial controversé, laissant entrevoir un retard de deux ans sur son application.

Ce possible retard a suscité la ​consternation des principaux partisans de l'accord, dont le chancelier allemand Friedrich Merz.

Ce dernier a déclaré aux délégués du Forum économique mondial de Davos qu'il ⁠regrettait la décision du Parlement européen, qui signifiait qu'un nouvel ​obstacle avait été érigé.

"Mais soyez assurés: nous ne nous laisserons ​pas arrêter. L'accord ​du Mercosur est juste et équilibré. Il n'y a pas d'alternative si ​nous voulons une croissance plus forte ⁠en Europe", a-t-il déclaré jeudi.

Les partisans de l'accord soutiennent qu'il est important de compenser les pertes subies par les entreprises en raison des droits de douane américains et de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine.

Ses détracteurs, au ‌premier rang desquels la France, affirment qu'il augmentera les importations de bœuf, de sucre et de volaille bon marché et qu'il affaiblira les agriculteurs nationaux.

L'accord entre l'UE et le Mercosur a été signé samedi après 25 ans de négociations.

