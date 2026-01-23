L'accord pour la vente des opérations US de TikTok finalisé

Illustration du logo de Bytedance avec les drapeaux chinois et américain

Le groupe chinois ByteDance, propriétaire de ‍TikTok, a annoncé jeudi avoir finalisé un accord pour la création d'une ‌coentreprise contrôlée par des investisseurs américains afin d'éviter l'interdiction de la ​plateforme aux Etats-Unis.

Cette opération permet d'avancer ⁠vers l'épilogue d'un feuilleton qui a alimenté ces dernières années ⁠l'incertitude ‍autour de l'avenir de la ⁠plateforme sur le territoire américain.

L'entité nommée TikTok USDS Joint Venture LLC sécurisera ​les données, les applications et les algorithmes des utilisateurs américains grâce à ⁠des mesures de confidentialité ​des données et de cybersécurité, a ​déclaré ByteDance.

Aux ​termes de l'accord, des investisseurs américains ​et internationaux ⁠détiendront 80,1% de l'entreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9%.

Oracle, Silver Lake et MGX, détiendront chacun 15% de ‌l'entreprise.

Un responsable de la Maison blanche a déclaré à Reuters que les gouvernements américains et chinois avaient approuvé l'accord.

(David Shepardson à Washington; version française ‌Camille Raynaud)