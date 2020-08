Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'accord Israël-Emirats est une grosse erreur, dit l'Iranien Rohani Reuters • 15/08/2020 à 09:20









DUBAI, 15 août (Reuters) - Les Emirats arabes unis ont commis une "grosse erreur" en décidant de normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël, a déclaré samedi le président iranien Hassan Rohani. Le ministère iranien des Affaires étrangères avait déjà estimé vendredi que l'accord de paix israélo-émirati annoncé jeudi était "dangereux", le qualifiant de "coup de poignard dans le dos des Palestiniens". Dans un discours retransmis à la télévision, Hassan Rohani a adressé une mise en garde aux Emirats en leur demandant de ne pas permettre à Israël de "prendre pied" dans le golfe arabo-persique. (Andrew Cawthorne, version française Tangi Salaün)

