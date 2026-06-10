L'accord entre Paramount et Warner Bros fait l'objet d'un examen de la Commission européenne en matière d'aides d'État ; la décision est attendue le 14 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

L'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O pour 110 milliards de dollars , soutenue par des fonds souverains du Golfe, fait l'objet d'un examen de l'Union européenne en matière de subventions, selon un document déposé auprès de la Commission européenne.

Le géant américain du divertissement a sollicité mardi l'autorisation de l'UE en vertu de son règlement sur les subventions étrangères, qui vise les aides d'État étrangères déloyales.

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l'UE, décidera d'ici le 14 juillet si elle autorise l'opération ou si elle ouvre une enquête approfondie d'une durée de 90 jours ouvrables. Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), la société L'imad Holding Company, basée à Abu Dhabi, et l'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) soutiennent l'opération, qui fait également l'objet d'un examen au regard des règles de l'UE en matière de fusions.

L'examen de la subvention devrait être plus simple que celui de la fusion, dans le cadre duquel les entreprises devront probablement proposer des concessions, telles que la cession d'une chaîne pour enfants, afin de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence, ont précédemment indiqué des sources à Reuters.