L'accord entre Paramount et Warner Bros, d'une valeur de 110 milliards de dollars, devrait obtenir le soutien de la FCC, selon le FT

Le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a indiqué que l'organisme de surveillance ne chercherait pas à bloquer l'accord de 110 milliards de dollars conclu par Paramount

PSKY.O pour acheter Warner Bros WBD.O et a minimisé les préoccupations en matière de concurrence concernant une combinaison de CBS et de CNN, a rapporté le Financial Times mardi.

Carr a déclaré au FT lors du Mobile World Congress à Barcelone lundi que des inquiétudes avaient été soulevées à Washington concernant la concentration du pouvoir résultant de l'accord précédemment conclu entre Warner Bros et Netflix, mais il a ajouté que les implications en termes de parts de marché d'un achat potentiel de Paramount étaient "radicalement différentes".

Paramount a signé l'accord de 110 milliards de dollars, soit 31 dollars par action, pour Warner Bros la semaine dernière, après que Netflix a refusé de revoir son offre à la hausse.

L'acquisition sera financée par 47 milliards de dollars de fonds propres de la famille Ellison et de RedBird Capital Partners, avec des engagements de dette supplémentaires de 54 milliards de dollars de Bank of America, Citigroup et Apollo.

"Toutes les informations que j'ai vues sur cette dette étrangère... est qu'elle serait, selon les règles de la FCC, considérée comme une dette de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle ferait l'objet d'un examen très rapide, presque pro forma", a déclaré Carr au FT.

Les législateurs des deux bords se sont inquiétés du fait que tout accord visant à acquérir Warner Bros pourrait entraîner une réduction du choix et une augmentation des prix pour les consommateurs, tandis que les exploitants de salles de cinéma craignent que le regroupement des grands studios hollywoodiens ne supprime des emplois et ne réduise le nombre de films diffusés dans les salles de cinéma.

Carr a décrit la concurrence dans le secteur comme étant généralement "très robuste" et a déclaré que "nous envisageons des changements d'un point de vue réglementaire pour essayer d'encourager plus d'investissements et plus d'échelle dans la radiodiffusion".

La Commission fédérale des communications des États-Unis , Paramount et WBD n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.