L'accord entre AMD et Meta, un catalyseur de confiance pour le marché
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 18:24
L'annonce a suscité de vives réactions sur les marchés. Selon Matt Bryson, analyste chez Wedbush, le montant de l'accord dépasserait 100 milliards de dollars. Au-delà de son ampleur financière, ce partenariat pourrait répondre à deux enjeux majeurs pour AMD : proposer une alternative crédible aux puces de Nvidia et élargir sa base de clients, notamment auprès d'acteurs majeurs du secteur technologique.
Un signal fort sur la feuille de route IA d'AMD
Blayne Curtis, analyste chez Jefferies, estime que "le partenariat tant attendu entre AMD et META est un point positif indéniable". Selon lui, cette annonce devrait "renforcer la confiance des investisseurs dans la feuille de route d'AMD en matière d'IA et dans le scénario d'un BPA de 20 $ avancé par AMD".
Plus largement, plusieurs analystes convergent vers le même constat : un scepticisme persistant entourait jusqu'ici les progrès d'AMD sur ses solutions MI450 et le respect de son calendrier, même si l'origine de ces doutes demeurait difficile à identifier. Cet accord apparaît ainsi comme un élément susceptible de dissiper une partie des interrogations du marché.
Des clients de référence supplémentaires
Vijay Rakesh, analyste chez Mizuho Securities, souligne dans sa note qu'"AMD bénéficie de clients de référence supplémentaires", rappelant que le groupe avait déjà signé, l'an dernier, des accords avec Oracle et OpenAI. L'ajout de Meta à cette liste renforce la crédibilité commerciale de l'entreprise dans le domaine des puces dédiées à l'intelligence artificielle.
Enfin, Matt Bryson précise qu'AMD n'a pas relevé ses objectifs financiers à la suite de cette annonce. Selon lui, cela suggère que ce rapprochement était probablement déjà intégré dans les anticipations du groupe. L'accord permettrait ainsi à AMD de conforter ses prévisions plutôt que de les modifier, tout en consolidant sa position dans la course aux infrastructures IA.
