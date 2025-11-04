 Aller au contenu principal
L'accord de 38 milliards de dollars conclu avec OpenAI montre qu'Amazon n'est plus à la traîne en matière d'IA
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Amazon perd des parts de marché au profit de ses concurrents dans le domaine du cloud computing

*

L'accord OpenAI pourrait augmenter le carnet de commandes d'AWS de 20 % au quatrième trimestre, selon un analyste

*

L'action d'Amazon a atteint un niveau record à l'annonce de l'accord OpenAI

*

Amazon a supprimé des emplois et augmenté ses dépenses pour rester compétitif dans le domaine de l'IA

(Mise à jour de l'actualité) par Harshita Mary Varghese et Kritika Lamba

L'accord d'Amazon AMZN.O avec OpenAI, d'une valeur de 38 milliards de dollars, constitue un soutien majeur pour l'activité cloud du géant du commerce électronique après de récents revers, notamment la perte de parts de marché au profit de rivaux et une panne qui a perturbé une grande partie de l'internet.

Après avoir dominé le secteur de l'informatique dématérialisée pendant des années grâce à son activité très rentable Amazon Web Services, Amazon a vu Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O d'Alphabet s'emparer de contrats importants avec leurs services dématérialisés fondés sur l'IA.

Son avance sur le marché du cloud est tombée à 29 % en septembre, contre 34 % quelques mois avant le lancement de ChatGPT en 2022, selon les données de Synergy Research Group.

De nombreux investisseurs considéraient Amazon comme un retardataire dans la course à l'IA parce qu'il avait tardé à lancer un modèle de langage important et qu'il n'avait pas proposé de chatbot destiné au grand public comme le ChatGPT d'OpenAI.

Récemment, cependant, l'entreprise a augmenté ses dépenses en matière d'IA et a ouvert le mois dernier un centre de données d'IA de 11 milliards de dollars dans l'Indiana appelé Project Rainier, où les modèles de la startup Anthropic sont formés à l'aide des puces Trainium d'Amazon.

L'accord conclu lundi avec OpenAI, un client de premier plan, associé aux bons résultats trimestriels , suggère qu'AWS reprend son élan, selon les analystes et les investisseurs.

"Bien qu'il soit modeste par rapport à d'autres accords qu'OpenAI a conclus avec d'autres fournisseurs de services en nuage, il représente une première étape clé dans les efforts d'Amazon pour s'associer à une entreprise qui dépensera plus d'un billion de dollars en puissance de calcul dans les années à venir", a déclaré Mamta Valechha, analyste chez Quilter Cheviot.

L'action d'Amazon a augmenté de 5 % après la conclusion de l'accord pour atteindre un niveau record après avoir été peu modifiée pendant la majeure partie de l'année, en retard sur les gains observés dans d'autres actions de Big Tech qui ont bondi grâce à des accords d'informatique en nuage d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars avec des startups d'intelligence artificielle.

La semaine dernière, Microsoft a annoncé un engagement de 250 milliards de dollars avec OpenAI pour ses services en nuage Azure dans le cadre d'un nouvel accord qui a permis à OpenAI de se restructurer, tandis qu'Oracle a signé un accord de 300 milliards de dollars avec la startup. Google a conclu un accord sur les puces d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Anthropic, parmi d'autres liens dans le domaine de l'IA.

L'AUGMENTATION DES DÉPENSES EN MATIÈRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR STIMULER LES GAINS

Les efforts d'Amazon ont été en partie entravés par des pertes de cadres. Selon Reuters en juin, un vice-président clé chargé de superviser le développement de l'IA générative est parti pour une autre entreprise.

Pour rester compétitif et financer les centres de données coûteux nécessaires pour soutenir la technologie, le directeur général Andy Jassy a essayé de couper à travers les couches de gestion et a même installé une ligne de plainte anonyme pour identifier les inefficacités.

La semaine dernière, l'entreprise a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 14 000 personnes , ce qui constitue l'un de ses licenciements les plus importants. Elle dépense également davantage dans le domaine de l'IA, ses dépenses d'investissement devant s'élever à environ 125 milliards de dollars cette année et plus encore l'année suivante.

C'est plus que les **jusqu'à** 93 milliards de dollars prévus par Alphabet , et cela correspond à peu près à ce que Wall Street s'attend à ce que Microsoft dépense cette année.

Les analystes ont déclaré que l'accord avec OpenAI offrait à Amazon une voie crédible pour récupérer ses dépenses. Brian Pitz, analyste chez BMO Capital Markets, estime que cela pourrait augmenter le carnet de commandes d'AWS d'environ 20 % au cours du quatrième trimestre se terminant en décembre, contre 200 milliards de dollars à la fin du mois de septembre.

"Il semble clairement qu'ils (Amazon) soient enfin au courant de ce qui se passe avec ces grands modèles de langage par rapport à avant", a déclaré William Lee, un investisseur de SuRo Capital qui détient des parts dans OpenAI.

