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L'accord conclu par le conseil d'administration de WEX met fin à une âpre bataille pour le contrôle de l'entreprise avec l'activiste Impactive
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Le groupe de services de traitement des paiements et de gestion de l'information WEX

WEX.N a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Impactive Capital visant à nommer trois nouveaux membres au conseil d'administration et à apporter d'autres changements, mettant ainsi fin à une bataille pour le contrôle de l'entreprise quelques heures avant le vote des actionnaires.

Cet accord conclu tard dans la nuit, quelques heures avant que les actionnaires ne se prononcent définitivement mardi pour déterminer qui siégerait au conseil d'administration de WEX, met fin à l'une des batailles de procurations les plus acharnées de la saison, que plusieurs experts du secteur estimaient que l'investisseur activiste Impactive était en passe de remporter.

Les trois candidats proposés par Impactive, dont la cofondatrice du fonds spéculatif Lauren Taylor Wolfe, rejoindront le conseil d'administration et WEX a accepté de séparer les fonctions de président et de directeur général.

Cela permet à la directrice générale de WEX, Melissa Smith, de conserver son siège au conseil d'administration et au directeur Stephen Smith, qui n'a aucun lien de parenté avec la directrice générale, de rester en poste. L'actuelle directrice Nancy Altobello quittera ses fonctions.

L'assemblée générale annuelle de WEX a été reportée d'une semaine.

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