L'accord avec Pfizer aux États-Unis stimule les valeurs de la santé alors que les fabricants de médicaments courtisent Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice européen du secteur de la santé bondit de plus de 5 %

La plus forte hausse quotidienne depuis novembre 2008

L'accord de Pfizer aux États-Unis suscite l'espoir d'autres accords à venir

(Ajoute les mouvements des actions américaines au paragraphe 12) par Alun John, Danilo Masoni, Dimitri Rhodes et Maggie Fick

Les valeurs européennes et américaines du secteur de la santé ont bondi mercredi, propulsées par un accord entre Pfizer et le président Donald Trump pour réduire les prix des médicaments d'ordonnance dans le cadre du programme Medicaid en échange d'un allègement des droits de douane.

L'accord, considéré comme moins punitif que ce que certains craignaient au sein de l'industrie, donne aux fabricants mondiaux de médicaments durement touchés un certain degré de clarté après une année volatile au cours de laquelle M. Trump s'en est pris au secteur en raison des prix élevés des médicaments aux États-Unis.

L'accord avec Pfizer devrait briser le sceau pour d'autres accords, car les entreprises cherchent à donner à M. Trump des avantages en matière de prix en échange de droits de douane moins élevés sur leurs médicaments afin d'entrer sur l'énorme marché américain, ont déclaré des investisseurs, des initiés et des lobbyistes.

"Nous nous attendons à ce que les entreprises pharmaceutiques de l'UE suivent le mouvement et négocient avec l'administration Trump pour obtenir des exemptions", a déclaré Lucy Coutts, directrice des investissements chez les gestionnaires de patrimoine JM Finn, qui détient des actions de GSK, AstraZeneca, Roche et Novo Nordisk.

Selon elle, ces exemptions prendraient probablement la forme d'investissements dans la production américaine et d'une participation à TrumpRX , un site web lancé par M. Trump pour permettre aux Américains d'acheter des médicaments à prix réduit.

UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE POUR LES ACTIONS PHARMACEUTIQUES

En juillet, M. Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de réduire leurs prix afin de les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre. Pfizer PFE.N est le premier fabricant de médicaments à annoncer un accord.

Les patients américains paient actuellement beaucoup plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et M. Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils baissent leurs prix afin de s'aligner sur ce que les patients paient dans d'autres pays.

Mercredi, l'indice européen du secteur de la santé a salué l'accord avec Pfizer, clôturant en hausse de 5,3 % .SXDP , enregistrant ainsi sa plus forte progression en une journée depuis novembre 2008.

Parmi les actions des sociétés pharmaceutiques et de leurs fournisseurs, Ambu AMBUb.CO , Sartorius SATG.DE , et Merck

MRCG.DE , Roche ROG.S et AstraZeneca AZN.L ont progressé de 8 à 12 % à la clôture. Novo Nordisk NOVOb.CO et Novartis

NOVN.S ont clôturé en hausse de 6,4% et 3,9% respectivement.

Les valeurs pharmaceutiques américaines ont également prolongé les gains de la session précédente mercredi, ce qui a permis au secteur plus large de la santé .SPXHC d'augmenter d'environ 2% pour atteindre un plus haut de plus de cinq mois. Eli Lilly LLY.N , Pfizer PFE.N , Merck MRK.N , AbbVie

ABBV.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ont été parmi les plus performants de l'indice de référence, leurs actions gagnant entre 3 et 7 %.

Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, a déclaré que la clarté commençait à émerger sur l'impact potentiel de la proposition de tarification des médicaments de la "nation la plus favorisée" de l'administration Trump et que les choses semblaient "beaucoup moins draconiennes que ce que l'on craignait".

"L'annonce d'hier offre un certain soulagement au marché", a déclaré Rajesh Kumar, analyste chez HSBC. "(Cela) peut suggérer que les accords sont maintenant conclus avec l'administration américaine qui offre une voie pour lever l'incertitude. "

LES ENTREPRISES MÈNENT DES DISCUSSIONS "CONSTRUCTIVES" AVEC L'ADMINISTRATION AMÉRICAINE

La société britannique GSK GSK.L , fabricant de médicaments et de vaccins contre le VIH, a déclaré qu'elle avait des conversations constructives avec l'administration Trump sur la fixation des prix des médicaments. La société allemande Merck KGaA MRCG.DE , qui fabrique des médicaments contre le cancer, a déclaré la même chose.

Roche a déclaré que lui et son unité américaine Genentech restaient déterminés à travailler avec l'administration Trump pour renforcer la fabrication américaine et rendre les médicaments plus abordables pour les patients dans ce pays.

Novo Nordisk, l'entreprise danoise qui fabrique l'injection amaigrissante Wegovy, a déclaré qu'elle était en pourparlers avec l'administration Trump au sujet du décret sur la "nation la plus favorisée".

Novartis a déclaré qu'il restait déterminé à trouver des solutions constructives pour réduire les coûts pour les Américains et remédier aux disparités de prix entre les États-Unis et d'autres pays à revenu élevé.

Les analystes de Berenberg ont estimé qu'une réduction de 50 % des ventes de Medicaid, qui représentent environ 3 % du chiffre d'affaires des grandes entreprises pharmaceutiques, affecterait le bénéfice par action du secteur de 4 % en moyenne, l'impact le plus important étant d'environ 7 % pour GSK et le plus faible d'environ 1 % pour Pfizer.

"Nous pensons que maintenant, si les entreprises investissent aux États-Unis, elles devraient être en sécurité", a déclaré Florent Cespedes, analyste chez Bernstein, ajoutant que les entreprises européennes avaient annoncé environ 200 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis.

Angelo Meda, responsable des actions chez Banor SIM à Milan, a déclaré que 2025 devait être une année d'expansion pour les fabricants de médicaments, mais qu'elle avait été affectée par les droits de douane. L'accord a été un soulagement.

"Toute nouvelle positive sur ce front peut donner un nouveau souffle à un secteur qui se négocie actuellement à des niveaux relativement bas par rapport à l'ensemble du marché", a-t-il déclaré.