L'accord ASML-Mistral AI stimule les espoirs technologiques européens alors que la rivalité avec Trump s'intensifie
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Supantha Mukherjee et Foo Yun Chee

L'investissement de 1,5 milliard de dollars du fabricant néerlandais de puces ASML dans la société française d'intelligence artificielle Mistral a donné un coup de fouet aux ambitions de l'Europe en matière d'intelligence artificielle et aux espoirs d'une plus grande souveraineté technologique régionale face à la domination des rivaux américains et asiatiques.

L'accord, d'abord rapporté par Reuters et confirmé par mardi, verra ASML devenir le principal actionnaire de Mistral, souvent présenté comme le champion européen de l'IA dans un secteur où les géants américains tels qu'OpenAI et Alphabet GOOGL.O Google tiennent le haut du pavé.

L'opération, qui donne à ASML une participation de 11 % dans l'entreprise qui a reçu d'importants financements américains, a suscité des applaudissements dans toute l'Europe, où le conflit commercial mondial avec le président américain Donald Trump a braqué les projecteurs sur les faiblesses de la technologie et de l'IA européennes.

" La participation d'ASML dans Mistral AI change la donne pour l'Europe ", a déclaré à Reuters Stephanie Yon-Courtin, législatrice européenne impliquée dans les questions technologiques régionales, ajoutant qu'elle associait la meilleure expertise de la région en matière de semi-conducteurs à une IA de pointe.

"Il renforce notre souveraineté numérique, stimule l'innovation et envoie un signal clair aux grandes entreprises technologiques mondiales: L'Europe est prête à mener, et non à suivre"

Le retard technologique de l'Europe a effrayé les dirigeants politiques et industriels. Elle n'a pas de véritable rival face aux mastodontes américains tels que Meta META.O , Nvidia

NVDA.O , Microsoft MSFT.O ou OpenAI, dont les valorisations s'élèvent à des milliers de milliards de dollars.

Mistral, soutenu par des fonds américains tels que DST Global, Andreessen Horowitz et General Catalyst, est évalué à un peu moins de 12 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds.

Les dirigeants européens, du président français Emmanuel Macron au chancelier allemand Friedrich Merz, ont appelé à la souveraineté numérique de l'Europe, car ils se méfient de plus en plus de la dépendance du continent à l'égard des entreprises technologiques américaines, et après s'être attiré les foudres du président américain Donald Trump sur des questions allant du commerce à la défense.

Pour tenter de riposter, l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi a publié en septembre dernier un rapport de près de 400 pages sur ce que l'Union européenne doit faire pour ne pas se laisser distancer par ses rivaux sur le plan économique.

UN CHANGEMENT D'ÉTAT D'ESPRIT

Les analystes ont déclaré que les avantages pratiques du rapprochement entre ASML et Mistral restaient à voir, bien que les entreprises aient annoncé leur intention de résoudre les "défis futurs de l'ingénierie grâce à l'IA". La plupart d'entre eux se sont concentrés sur le message politique fort qu'il envoie.

"Cette décision reflète le changement d'état d'esprit qui s'opère en Europe", a déclaré Sten Tamkivi, partenaire de la société de capital-risque Plural, qui a soutenu des entreprises telles que l'allemande Helsing, une start-up spécialisée dans l'IA et active dans le secteur de la défense.

"Cet accord montre que nous avons la possibilité d'utiliser davantage nos biens matériels pour renforcer notre souveraineté."

La Commission européenne tente d'encourager les jeunes entreprises innovantes à rester en Europe plutôt qu'à s'installer aux États-Unis, grâce à des règles qui leur permettraient d'opérer plus facilement dans les 27 pays de l'Union européenne.

"L'Europe doit disposer de ses propres capacités numériques et investir dans sa souveraineté technologique", a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, à Reuters.

Cependant, il reste des obstacles, les grandes entreprises européennes étant plus lentes à s'engager dans des start-ups technologiques locales en tant qu'investisseurs ou clients, et les réglementations régionales étant plus strictes.

Stephanie Yon-Courtin a déclaré à Reuters qu'elle était particulièrement satisfaite, avec l'accord ASML-Mistral, de voir "un investisseur européen soutenir un champion européen de l'IA".

"L'Europe fait des progrès", a déclaré Arthur Mensch, directeur général de Mistral, dans un communiqué distinct publié mardi par EU-Inc, une initiative soutenue par plus de 16 000 fondateurs et investisseurs désireux de stimuler les prouesses technologiques de la région.

"Mais cette ambition ne comptera que si la Commission européenne et les gouvernements nationaux sont à la hauteur."

