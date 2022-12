L’Académie de Médecine décerne le prestigieux prix Charpak-Dubousset aux travaux de recherche pour la prévention de brèche osseuse en chirurgie robotique par la technologie DSG® de SpineGuard

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



SpineGuard (FR0011464452–ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que deux chercheurs, le chirurgien Elie Saghbiny et l’ingénieur Jimmy Da Silva, ont été distingués pour leurs travaux collaboratifs menés conjointement par l’ISIR de Sorbonne Université et la société SpineGuard. Ces travaux ont porté sur l’utilisation en chirurgie robotique de la technologie DSG de SpineGuard afin de détecter automatiquement des brèches osseuses potentiellement dangereuses et d’arrêter immédiatement le perçage à l’approche de la moelle épinière ou d’autre tissus mous. Les algorithmes robotiques ont été nourris par des données de conductivité osseuses qui ont pu être enregistrées à l’hôpital Trousseau sous la supervision du Pr Vialle.