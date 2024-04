"L'absence de baisse de l’inflation des services constitue une ombre au tableau " (CPR AM)

(AOF) - "En mars, les baisses de l’inflation totale et de l’inflation sous-jacente sont plus fortes qu’attendu mais l’absence de baisse de l’inflation des services constitue une ombre au tableau", soutient Juliette Cohen, stratégiste CPR AM. Selon elle, cette stabilité de l’inflation des services pour le cinquième mois consécutif va conforter la BCE dans son discours de prudence et sa volonté d’attendre d’avoir des éléments supplémentaires sur le marché du travail avant d’initier sa première baisse de taux.