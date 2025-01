L&A Finance (Rayne) renforce sa présence en région

L'équipe commerciale se réorganise avec la création de deux directions commerciales distinctes : l'une dédiée au " Grand Paris " et l'autre aux régions françaises. " Cette nouvelle organisation reflète la volonté de L&A Finance de renforcer son développement national et permet de mieux accompagner les conseillers en gestion de patrimoine en tenant compte des spécificités locales ", explique le cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

(AOF) - L&A Finance a annoncé qu'il intensifiait sa présence territoriale afin de répondre à la demande croissante de proximité des clients. L&A Finance a ouvert récemment des bureaux à Biarritz, Bordeaux et a consolidé sa présence historique sur Lyon. Deux nouvelles implantations sont prévues pour le 1er semestre 2025 à Lille et Toulouse, en ligne avec le projet d’avoir une quinzaine de bureaux en France dans les 24 mois.

