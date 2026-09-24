Kyverna prend de l'ampleur alors que la thérapie cellulaire démontre des bénéfices durables dans le traitement d'une maladie neurologique rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Kyverna Therapeutics KYTX.O progressent de 6,1% à 7,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que sa thérapie cellulaire expérimentale, le miv-cel, a apporté un bénéfice durable pendant un an chez les patients atteints du syndrome de la personne raide, une maladie rare provoquant une raideur musculaire sévère et des spasmes

** 95% des patients ayant obtenu une amélioration significative de leur mobilité ont conservé ce bénéfice au bout d’un an; 92% n’ont plus eu besoin de suivre d’immunothérapie chronique

** Elle précise que 67% des patients qui avaient besoin d’aides à la marche avant le traitement n’ont plus eu besoin d’assistance

** La société est en bonne voie pour finaliser son dossier d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le miv-cel au quatrième trimestre 2026

** Des données de suivi distinctes concernant la myasthénie grave, une maladie caractérisée par une faiblesse musculaire, ont montré des bénéfices persistant jusqu’à 1,5 an; le recrutement pour la phase finale de l’essai devrait s’achever mi-2027

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 25% depuis le début de l’année