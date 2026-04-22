Kyverna fait un bond en avant grâce à la thérapie cellulaire contre une maladie musculaire rare, qui donne de bons résultats à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Kyverna Therapeutics KYTX.O ont bondi de 20,6 % à 11,71 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale miv-cel a donné de bons résultats dans une étude de phase intermédiaire sur le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque une raideur musculaire sévère et des spasmes douloureux

** Co affirme qu'une dose unique a entraîné des améliorations rapides et durables de la marche et de la mobilité pour la plupart des patients de l'essai

** 81% des patients ont constaté des gains significatifs en termes de vitesse de marche, tandis qu'environ deux tiers d'entre eux n'avaient plus besoin d'aides à la marche après 16 semaines

** Tous les patients ont été en mesure d'arrêter les médicaments immunosuppresseurs, le traitement standard actuel qui n'apporte souvent qu'un soulagement limité

** La thérapie a été généralement bien tolérée, avec quelques effets secondaires gérables tels qu'une baisse temporaire du nombre de globules blancs

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% depuis le début de l'année