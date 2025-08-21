 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kyndryl va investir 2,25 milliards de dollars en Inde sur trois ans
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 20:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kyndryl KD.N , le fournisseur de services de technologies de l'information issu d'IBM IBM.N , a déclaré jeudi qu'il investirait 2,25 milliards de dollars en Inde au cours des trois prochaines années.

Kyndryl, qui est présent dans le pays, a déclaré que ses plans comprennent l'établissement d'un laboratoire d'innovation en IA à Bengaluru.

L'entreprise prévoit également d'approfondir son engagement avec le gouvernement indien en matière d'intelligence artificielle, de développer les talents informatiques et de soutenir la formation numérique pour environ 200 000 citoyens.

"Nous nous engageons à développer davantage notre personnel, à étendre nos capacités techniques et à renforcer les partenariats communautaires pour soutenir la croissance, l'innovation et les opportunités", a déclaré Martin Schroeter, directrice générale de Kyndryl, dans un communiqué.

Kyndryl, qui opère dans le secteur du conseil et de l'informatique, a bénéficié d'une demande accrue pour ses offres en raison d'une poussée de l'IA.

Valeurs associées

IBM
240,260 USD NYSE -0,89%
KYNDRYL HLDG
30,585 USD NYSE +0,87%
