Kyndryl prévoit des suppressions d'emplois et table sur un bénéfice avant impôts inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 2)

Le fournisseur de logiciels Kyndryl KD.N a annoncé mercredi qu'il allait procéder à des suppressions d'emplois dans le cadre d'un nouveau plan de réduction des coûts et a prévu un bénéfice annuel avant impôts inférieur aux estimations de Wall Street.

L'action de la société a chuté de plus de 12% en début de séance.

La société, issue de la scission d'IBM IBM.N en 2021, a procédé à la restructuration d'un certain nombre de contrats à faible marge ou sans marge hérités du géant technologique afin d'améliorer sa rentabilité.

* La société a déclaré que ce plan permettrait de réduire ses coûts d'exploitation annuels d'environ 400 à 500 millions de dollars au cours de l'exercice 2028.

* Elle prévoit d'enregistrer environ 200 millions de dollars de charges liées à ce plan, principalement au titre des indemnités de licenciement et des avantages sociaux.

* Ces suppressions d'emplois interviennent après que le fournisseur de logiciels a reporté la publication de son rapport d'octobre à décembre, procédé à plusieurs changements au sein de sa direction et lancé un audit comptable concernant des "faiblesses potentielles" détectées dans ses contrôles internes.

* La société comptait environ 73.000 employés au 31 mars 2025. Kyndryl n'a pas précisé combien d'emplois seraient concernés par cette mesure.

* Kyndryl prévoit un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 600 et 700 millions de dollars pour l'exercice 2027, incluant les charges liées au rééquilibrage des effectifs. Le point médian de cette fourchette est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établit à 672,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Malgré ces défis, la société a bénéficié d'un environnement de demande résilient. Les entreprises ont donné la priorité aux dépenses en logiciels et services informatiques essentiels dans un contexte d'incertitude macroéconomique lié aux négociations commerciales mondiales en cours menées par le président américain Donald Trump.

* Cette tendance a contribué à protéger des entreprises telles que Kyndryl, dont les services soutiennent les opérations commerciales quotidiennes et permettent l'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans les systèmes d'entreprise.

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est établi à 3,77 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,75 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté a chuté à 18 cents par action, contre des estimations de 45 cents.