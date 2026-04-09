Kymera augmente alors que Gilead paie 45 millions de dollars pour un médicament expérimental contre le cancer

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9 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Kymera Therapeutics KYMR.O augmentent de 3 % à 89,50 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle recevra 45 millions de dollars de Gilead Sciences GILD.O pour l'octroi d'une licence sur le KT-200, un médicament expérimental contre le cancer administré par voie orale

** KT-200 cible CDK2, une protéine qui favorise la croissance des tumeurs; le médicament est conçu pour éliminer complètement la protéine, ce qui pourrait améliorer l'efficacité et réduire les effets secondaires - KYMR

** La société affirme que le médicament pourrait aider à traiter des cancers difficiles à traiter, tels que le cancer du sein avancé, pour lequel les options thérapeutiques sont limitées

** L'entreprise ajoute que Gilead obtient les droits mondiaux et dirigera le développement ultérieur, avec pour objectif de commencer les études humaines en 2027

** Kymera pourrait recevoir jusqu'à 750 millions de dollars en paiements totaux et en redevances si le médicament est approuvé

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 12 % depuis le début de l'année