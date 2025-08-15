Kyivstar s'inscrit à New York alors que les pourparlers de paix se déroulent en Alaska

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Kyivstar est la première société ukrainienne à être cotée sur une bourse américaine

*

La cotation coïncide avec les discussions entre Trump et Poutine sur l'accord de paix

*

Les actions ont baissé de 9 % dans les premiers échanges

*

La société a levé 178 millions de dollars, alors qu'elle visait 200 millions de dollars

(Refonte et mise à jour avec mouvements d'actions aux paragraphes 1 et 4, commentaires d'investisseurs aux paragraphes 11-12) par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon

Les actions de Kyivstar KYIV.O ont chuté de plus de 9 % vendredi après que l'opérateur de téléphonie mobile soit devenu la première société ukrainienne à être cotée aux États-Unis, quelques heures avant un sommet entre les dirigeants américains et russes pour discuter d'un accord de paix potentiel en Ukraine.

La rencontre en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine pourrait être un pas vers la fin d'une guerre qui a paralysé l'économie ukrainienne, bien que Kyiv soit absente des discussions.

"Nous serons le meilleur atout pour la communauté internationale des investisseurs pour investir en Ukraine, pour investir dans la reprise ukrainienne, pour investir dans le soutien ukrainien", a déclaré Oleksandr Komarov, PDG de Kyivstar, dans une interview accordée à Reuters, ajoutant qu'un accord de paix contribuerait à augmenter la valeur de l'entreprise.

Les actions de Kyivstar étaient en baisse de 9,3 % à 11,5 $ à 14 h GMT, après leurs débuts au Nasdaq.

Komarov avait prévenu que les premières semaines d'activité de Kyivstar seraient volatiles, ajoutant qu'un environnement externe turbulent était déjà pris en compte dans son évaluation.

RENFORCER LES LIENS AVEC LES ÉTATS-UNIS

Komarov a déclaré que la société avait choisi le Nasdaq, où sa société mère VEON VEON.O , dont le siège est à Dubaï, est également cotée, plutôt que Londres ou Varsovie, car il était encore plus important de "renforcer le lien entre les États-Unis et l'Ukraine plutôt qu'entre l'Ukraine et l'Europe".

L'entreprise a renforcé ses liens avec les États-Unis pendant le conflit, en nommant l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo à son conseil d'administration et en signant un accord avec Starlink d'Elon Musk pour des services satellitaires.

Kyivstar est le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Ukraine, avec 24 millions d'abonnés. Fondé en 1994, il a été intégré à VEON en 2010. Outre les télécommunications, Kyivstar possède la plateforme de santé numérique Helsi et la société de covoiturage Uklon.

VEON, qui conserve une participation majoritaire dans Kyivstar, a présenté la cotation comme une occasion pour les investisseurs étrangers de parier sur la reconstruction de l'Ukraine. Mais son succès dépend en partie de la conclusion d'un accord de paix.

L'investisseur activiste Shah Capital, qui a déclaré qu'il détiendrait indirectement plus de 6 % de Kyivstar, a déclaré à Reuters dans un communiqué envoyé par courriel qu'il s'attendait toujours à ce qu'une "partie décente des fonds russes gelés soit utilisée pour reconstruire l'Ukraine dans le cadre de ce processus continu d'efforts de paix".

Shah est l'un des principaux actionnaires de VEON et a été le premier à exhorter publiquement le groupe à coter ses activités ukrainiennes l'année dernière.

Kyivstar a procédé à la cotation en fusionnant avec la société d'acquisition spécialisée de l'entrepreneuse fintech Betsy Cohen.

La société a levé 178 millions de dollars. Reuters avait précédemment rapporté que Kyivstar espérait lever jusqu'à 200 millions de dollars.

Komarov a déclaré que les débuts au Nasdaq montraient ce que les entreprises ukrainiennes pouvaient accomplir en accédant aux marchés internationaux et que d'éminents chefs d'entreprise ukrainiens lui avaient parlé ces derniers mois de la stratégie de cotation de Kyivstar.

"C'est l'une des dimensions de notre intégration dans le monde occidental qui devrait être développée et soutenue", a-t-il déclaré.