Kyivstar revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices alors que la confiance s'améliore en Ukraine

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* Revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda pour 2026

* Les risques liés à l'énergie se sont atténués après l'hiver, selon le directeur général

* Bénéfice du premier trimestre en hausse de 23,5% en glissement annuel, chiffre d'affaires en hausse de 26,6%

(Réécriture intégrale avec citations du directeur général) par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon

Kyivstar KYIV.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à une meilleure stabilité énergétique et à ce que son directeur général a qualifié d'optimisme géopolitique croissant, qui a renforcé la confiance en Ukraine.

L'opérateur de télécommunications table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires en dollars américains comprise entre 11% et 14%, contre une prévision de 8% à 11% en mars, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), indicateur du bénéfice de base, devrait progresser de 7% à 10%, contre une fourchette précédente de 5% à 8%.

Au premier trimestre, l'Ebitda a augmenté de 23,5% par rapport à l'année précédente pour atteindre 173 millions de dollars, sur un chiffre d'affaires de 323 millions de dollars, en hausse de 26,6%.

“Nous percevons un certain optimisme dans le regard des gens et des principaux acteurs géopolitiques”, a déclaré le directeur général Oleksandr Komarov. “Nous restons, par nature, prudents, compte tenu de la volatilité de l’environnement extérieur. Mais au final, nous sommes probablement moins prudents qu’en mars.”

Cette révision à la hausse témoigne d’une demande stable des consommateurs en Ukraine, où les opérateurs ont maintenu leurs réseaux en service malgré des perturbations répétées depuis l’invasion russe .

Kyivstar va également au-delà de son cœur de métier, la téléphonie mobile.

M. Komarov a déclaré que les produits d'intelligence artificielle étaient sur le point d'être commercialisés, avec un premier modèle prévu pour le début de l'automne et un modèle plus complet destiné aux institutions ukrainiennes et à l'application gouvernementale Diia attendu début 2027. Il a également indiqué que les zones pilotes 5G s'étendraient à Odessa après des essais à Lviv, Kharkiv et Kyiv.

Un déploiement à l'échelle nationale est toutefois peu probable avant au moins plusieurs mois après la fin de la guerre en raison de contraintes militaires, a déclaré M. Komarov.

L'adhésion de l'Ukraine à l'espace unique d'itinérance de l'Union européenne en janvier a probablement été l'un des meilleurs exemples illustrant les efforts de Kyiv pour rejoindre l'UE, a-t-il ajouté, car des millions d'Ukrainiens utilisent désormais des cartes SIM Kyivstar depuis l'intérieur de l'Union.

Kyivstar s'est diversifiée au-delà des télécommunications grâce à des acquisitions à la suite de son introduction en bourse aux États-Unis en 2025 en tant que scission , et détient désormais des entreprises de VTC, de streaming et de soins de santé en Ukraine.

(1 euro = 1,1733 dollar)