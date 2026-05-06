"Kuvare travaille en étroite collaboration avec les autorités de régulation qui examinent l'exposition au crédit privé", déclare le directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des dirigeants participant à la table ronde lors de la conférence, paragraphes 6 à 10) par Matt Tracy

Le géant de l'assurance Kuvare a récemment collaboré étroitement avec les régulateurs et les agences de notation pour les aider à comprendre son exposition au crédit privé, a déclaré mercredi le directeur général de Kuvare, Dhiren Jhaveri, lors de la conférence 2026 du Milken Institute à Beverly Hills, en Californie.

S'exprimant mercredi lors d'une table ronde sur l'état des marchés privés, M. Jhaveri et d'autres dirigeants ont discuté des opportunités et des défis auxquels est confronté le crédit privé dans le contexte du conflit actuel au Moyen-Orient et des inquiétudes des investisseurs particuliers concernant l'exposition des prêteurs directs aux entreprises de logiciels perturbées par l'intelligence artificielle.

M. Jhaveri a déclaré que sa société se félicitait de l'examen minutieux récemment mené par les régulateurs et les agences de notation sur le bilan de Kuvare et sur la justification du placement des fonds des assurés dans des investissements en crédit privé.

"C'est là la force d'avoir un bilan solide, à longue durée et à long terme", a déclaré M. Jhaveri. "Nous avons à la fois l'avantage et le fardeau de devoir déterminer comment investir chaque année 6 milliards de dollars de primes d'assurés." Kuvare faisait partie d’un groupe de sociétés ayant racheté en février un portefeuille de prêts de 1,4 milliard de dollars auprès du prêteur de crédit privé Blue Owl OWL.N afin de répondre aux demandes de rachat des investisseurs sur ses fonds. M. Jhaveri a souligné les rendements générés par Kuvare sur cette acquisition.

S'exprimant lors d'une deuxième table ronde sur les récentes tensions sur le marché du crédit privé, Jeffrey Gundlach, directeur général de DoubleLine, a mis en avant les risques liés au recours croissant des prêteurs au paiement en nature, dans le cadre duquel un emprunteur ajoute les intérêts impayés au capital du prêt. Il a également déclaré que les prêteurs surévaluaient bon nombre de ces prêts dans leurs comptabilisations.

"Ils ne sont pas performants, mais ils figurent dans les livres comme performants", a déclaré M. Gundlach. "Vous devriez déprécier ce prêt de manière très significative", a-t-il ajouté par la suite.

Kristofer Kraus, co-responsable mondial du financement adossé à des actifs chez PIMCO, a déclaré que la vague imminente de prêts privés arrivant à échéance accordés à des entreprises de logiciels et à d'autres secteurs posait également des risques pour les portefeuilles des prêteurs.

"Je pense que c'est en 2028 et 2029 que l'on commencera vraiment à voir des montants assez importants qui devront être traités par le système", a déclaré M. Kraus. "Je pense donc que cela fera partie de cet ensemble d'opportunités qui, à mon avis, est devenu beaucoup plus intéressant lorsque l'on examine le crédit direct et la manière dont certaines de ces entités vont, franchement, devoir être refinancées."

DoubleLine et PIMCO n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.