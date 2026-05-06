Kuvare travaille en étroite collaboration avec les autorités de régulation chargées d'examiner l'exposition au crédit privé, déclare le directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Le géant de l'assurance Kuvare a récemment collaboré étroitement avec les régulateurs et les agences de notation afin de les aider à comprendre son exposition au crédit privé, a déclaré mercredi Dhiren Javeri, directeur général de Kuvare, lors de la conférence 2026 du Milken Institute à Beverly Hills.

S'exprimant mercredi lors d'une table ronde sur la situation des marchés privés, M. Javeri et d'autres dirigeants ont discuté des opportunités et des défis auxquels est confronté le crédit privé dans le contexte du conflit actuel au Moyen-Orient et des inquiétudes des investisseurs particuliers concernant l'exposition des prêteurs directs aux entreprises de logiciels perturbées par l'intelligence artificielle.

M. Javeri a déclaré que sa société se félicitait de l'examen minutieux récemment mené par les régulateurs et les agences de notation sur le bilan de Kuvare et sur la justification du placement des fonds des assurés dans des investissements en crédit privé.

« C'est là tout l'intérêt d'avoir un bilan solide, stable et à long terme », a déclaré M. Javeri. « Nous avons à la fois l'avantage et le fardeau de devoir déterminer comment investir chaque année 6 milliards de dollars de primes versées par les assurés. »

Kuvare faisait partie d’un groupe de sociétés qui a racheté en février un portefeuille de prêts de 1,4 milliard de dollars auprès du prêteur de crédit privé Blue Owl OWL.N afin de répondre aux demandes de rachat des investisseurs dans ses fonds. M. Javeri a souligné les rendements générés par Kuvare sur cette acquisition.