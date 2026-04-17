Kura Oncology progresse grâce aux premiers résultats prometteurs d'un traitement combiné du cancer du rein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Kura Oncology KURA.O augmentent de 3,5 % à 9,25 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que des données préliminaires ont montré que son médicament expérimental darlifarnib plus cabozantinib a réduit les tumeurs chez les patients atteints d'un cancer du rein avancé

** Le carcinome rénal à cellules claires est la forme la plus courante de cancer du rein

** La société indique que 44 % des patients ont vu leur tumeur diminuer et que 94 % d'entre eux ont bénéficié d'un contrôle de la maladie, ce qui signifie que le cancer ne s'est pas aggravé

** La réduction tumorale a été observée même chez les patients dont le cancer avait cessé de répondre au cabozantinib auparavant

** L'association médicamenteuse s'est avérée sûre et tolérable pour toutes les doses testées - KURA

** L'étude est passée à l'étape suivante pour voir si le darlifarnib peut aider à surmonter la résistance au cabozantinib

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 14% cette année