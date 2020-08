KUMULUS VAPE : Un second semestre prometteur : croissance de 123% au mois de juillet

Corbas, le 31 août 2020

Un second semestre prometteur :

croissance de 123% au mois de juillet

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », aborde le second semestre avec confiance après une activité en hausse de 123% en juillet. Cette nouvelle performance permet à la société de confirmer avec confiance son objectif de 20 M€ de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice.

Après un premier semestre en croissance de 96%, Kumulus Vape confirme sa forte dynamique de croissance en juillet avec une progression de son chiffre d'affaires de 123%, à plus de 2,2 M€.

Cette forte progression est totalement organique. Ainsi, mois après mois l'accélération se confirme, toujours portée par la clientèle professionnelle et particuliers. Auprès des professionnels, le chiffre d'affaires du mois de juillet s'établit à plus de 1,9 M€, en hausse de 145%. Sur le marché des particuliers (B to C), le mois de juillet est également réussi avec un chiffre d'affaires de près de 290 K€, en croissance de 44,5%. En un an le nombre de clients particuliers a bondi de plus de 20%. Cette évolution démontre la pénétration croissante de la marque auprès du grand public à la recherche d'acteurs capables d'apporter une offre combinant profondeur de catalogue et engagements forts en matière de qualité et de services.

Au regard de ces éléments, Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de dépasser les 20 M€ de chiffre d'affaires cette année, soit une progression attendue d'au moins à 88%. Comme évoqué dans la communication du chiffre d'affaires semestriel, cette progression permettrait de dépasser très significativement l'objectif de 15 M€ qui avait été fixé à l'occasion de l'Introduction en Bourse réalisée en mai 2019.

Ainsi, malgré les incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire, Kumulus Vape a déjà démontré la forte résilience de son modèle et reste offensif et serein pour faire de 2020 une nouvelle année record dans son développement.

Prochain rendez-vous :

Résultats du 1er semestre 2020

24 septembre 2020 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec son site e-commerce (kumulusvape.fr), et sa plateforme dédiée aux magasins spécialisés de cigarette électronique (kmls.fr), la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Comptant plus de 6500 références au catalogue, l'entreprise satisfait les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques françaises d'eliquides comme Ekoms ou Big Papa, dernière sensation du Vapexpo. Kumulus Vape est basé à Corbas, au sein de la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 35 salariés. Depuis avril 2020, Kumulus Vape, bénéficie du label « Entreprise innovante » délivré par Bpifrance.

