KUMULUS VAPE : Signature d'un accord de distribution avec Geekvape, un leader mondial de la vape

Corbas, le 1er septembre 2021

Signature d'un accord de distribution avec Geekvape, un leader mondial de la vape

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la signature d'un accord de distribution avec Geekvape , fabricant chinois de produits de vapotage innovants. Figurant dans le top 3 mondial des industriels mondiaux de la vape, Geekvape ambitionne de devenir rapidement n°1 du secteur.

Né en 2015 et basé à Shenzhen en Chine, Geekvape propose une gamme étendue de produits reconnus par un public de vapoteurs débutants et expérimentés. Cigarettes électroniques, clearomiseurs ou accessoires performants ont fait le succès mondial de la marque qui se distingue depuis plusieurs années par ses innovations. La marque est aujourd'hui présente dans plus de 70 pays et affiche plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Signe de la place qu'elle a acquise à l'échelle internationale, la marque est devenue partenaire officielle du Paris Saint-Germain Football Club (PSG) en juillet 2021 pour la saison 2021-2022. C'est la première fois qu'un club de football de ce niveau s'associe à une marque de vape.

Cet accord fixe les conditions de distribution de l'ensemble des gammes développées par la marque mondiale auprès de la clientèle professionnelle et particuliers de Kumulus Vape. Elle s'inscrit dans le cadre de la volonté du fabricant chinois de réduire le panel de ses partenaires en ne retenant que les acteurs phares du marché capables de renforcer la pénétration de la marque sur ses différents marchés géographiques.

La collaboration entre les deux entreprises a été initiée en 2015. Au titre de l'exercice 2020, les ventes de produits Geekvape ont généré un chiffre d'affaires de plus de 1,8 M€ pour Kumulus Vape. Une forte progression est attendue en 2021.

Maggie HUANG, Directrice des ventes de Geekvape déclare : « Geekvape est fier de compter Kumulus Vape parmi ses partenaires de référence et de renforcer la coopération déjà engagée avec succès. Nous sommes convaincus que Kumulus Vape figure parmi les entreprises les plus prometteuses de notre marché et contribuera à ce titre fortement à notre croissance future en France. »

« Nous sommes très honorés de la confiance que nous accorde Geekvape pour l'accompagner dans son développement. C'est un signe fort de la reconnaissance que nous avons acquis sur notre marché. Ensemble, nous irons plus loin dans une riche collaboration qui a déjà fait ses preuves en associant l'innovation de notre partenaire avec l'exigence que nous portons vis-à-vis de l'ensemble de nos clients. » complète Rémi BAERT, Président et fondateur de Kumulus Vape.

Prochain rendez-vous :

Résultats du 1er semestre 2021

23 septembre 2021 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113%, et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. Pour 2021, l'objectif est d'atteindre les 32 M€ de chiffre d'affaires. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés. Kumulus Vape est cotée sur Euronext Growth depuis le 1er juin 2021.

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Stéphane Ruiz

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 idray@actifin.fr

01 56 88 11 29 sruiz@actifin.fr

01 56 88 11 11

