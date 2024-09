KUMULUS VAPE : S1 2024 : premiers résultats consolidés du groupe

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme "vape", annonce ce jour la publication de ses résultats semestriels pour l'exercice 2024. Les comptes suivants ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 16 septembre 2024.

Comptes semestriels S1 2024

(comptes consolidés)* S1 2024

(comptes consolidés)* S1 2023

(comptes sociaux de Kumulus Vape) S1 2023

(comptes sociaux de Kumulus Vape) Au 31/12/23

(comptes consolidés)* Au 31/12/23

(comptes consolidés)* K€ % CA K€ % CA K€ % CA Chiffres d'affaires 30 113 29 524 62 589 Dont BtoB 25 500 84,7% 26 948 91,3% 53 452 85,4% Dont BtoC 4 508 15% 2 465 8,3% 8 883 14,2% Dont autres 105 0,3% 109 0,4% 254 0,4% Marge brute 7 185 23,9% 6 131 20,77% 14 289 22,8% EBE 1 843 6,1% 2 110 7,1% 3 563 5,7% Résultat d'exploitation 1 794 6% 1 854 6,3% 3 087 4,9% Résultat courant avant IS 1 728 5,7% 1 832 6,2% 3 017 4,8% Résultat net 1 233 4,1% 1 274 4,3% 2 107 3,4%

*Comptes non audités

N.B. La société Delia Diffusion n'ayant été acquise qu'à la fin du mois de juillet 2023, la structure des comptes du premier semestre 2024 est radicalement différente de celle du premier semestre 2023. Cette année, Kumulus Vape présente en effet pour la première fois des résultats consolidés, incomparables avec les comptes sociaux de 2023. Le périmètre de consolidation pour 2024 intègre Delia Diffusion (à partir d'août 2024) ainsi que les réseaux Ziklop et Vaposhop (sur l'intégralité de l'exercice). Afin de faciliter la lecture desdits comptes, un rappel du résultat annuel consolidé 2023 a été ajouté ci-dessus. Au cours du semestre qui vient de s'achever, l'essentiel des achats de marchandises des filiales du groupe et des franchisés Cigaverte a été réalisé auprès de la centrale d'achats KMLS. Le chiffre d'affaires du réseau de boutiques vient compléter le chiffre d'affaires BtoC.





Solide performance, malgré le contexte dégradé

Au premier semestre 2024, Kumulus Vape a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 30,1 millions d'euros, soit 43% de l'objectif annuel initial de 70 millions d'euros, en ligne avec les prévisions de l'entreprise. Ce chiffre d'affaires semestriel intègre à la fois les performances du réseau, alors composé de 14 magasins en propre et de 51 franchisés, ainsi que des activités en ligne. À titre indicatif, le chiffre d'affaires non consolidé du premier semestre 2023 était de 29,5 millions d'euros.

Le secteur BtoB, qui constitue 84,7% des revenus totaux, a généré 25,5 millions d'euros. En dépit d'un climat économique global défavorable, l'activité BtoC progresse avec un chiffre d'affaires de 4,5 MEUR, représentant 15% du chiffre d‘affaires global.





Des résultats consolidés conformes aux objectifs de l'entreprise



Comme en atteste la synthèse du compte de résultat pour le premier semestre 2024, Kumulus Vape démontre une nouvelle fois sa capacité à maintenir son cap tout en renforçant ses positions sur le marché, notamment grâce à l'expansion de son réseau de boutiques et l'optimisation continue de ses activités, y compris logistiques.

Au terme du premier semestre 2024, la marge brute consolidée atteint ainsi 7,2 millions d'euros, représentant 23,9% du chiffre d'affaires total. Cette performance s'explique notamment par une optimisation de la gestion des stocks et par la multiplication des marques propres d'e-liquide, qui étendent encore leur influence sur le marché français du consommable. À titre indicatif, la marge brute (comptes sociaux de Kumulus Vape) s'élevait à 6,1 millions d'euros au premier semestre 2023.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) atteint 1,84 million d'euros, ce qui correspond à 6,1% du chiffre d'affaires global.

Les charges d'exploitation demeurent quant à elles sous contrôle, avec des dépenses rigoureusement adaptées à l'activité de l'entreprise. Le résultat d'exploitation consolidé s'établit de son côté à 1,79 million d'euros, soit 6% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte du résultat financier, du résultat exceptionnel et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net consolidé (part du groupe) atteint 1,23 million d'euros au premier semestre 2024, représentant 4,1% du chiffre d'affaires global.

Rémi BAERT, Président Directeur général de Kumulus Vape, déclare : “ Si nos premiers résultats consolidés empêchent toute comparaison, ils ne doivent pas masquer les performances de notre entreprise. Avec une maîtrise totale de nos charges alors que le niveau de rentabilité de Cigaverte, en difficulté au moment du rachat, atteint déjà presque celui du Groupe, nos résultats à mi-parcours laissent présager un bon millésime sur le plan des marges. Les perspectives des prochaines semaines nous permettent de renforcer cette confiance. ”





Une structure financière saine



Au 30 juin 2024, Kumulus Vape dispose d'une structure financière (comptes consolidés) sécurisée, avec des capitaux propres de 15,7 M€, soit une augmentation de 14,6%, une trésorerie disponible de 5,5 M€ (+17%) et une dette financière de 4,5 millions d'euros, en raison notamment de l'acquisition de Delia Diffusion.





Perspectives annuelles

Afin de préserver sa rentabilité, Kumulus Vape fait le choix de la prudence et révise son objectif annuel, qui passe de 70 à 64 MEUR.

La dynamique positive du second semestre s'annonce toutefois prometteuse, soutenue à court terme par la saisonnalité favorable, les opérations commerciales récurrentes et le référencement d'exclusivités à fort potentiel, notamment des alternatives crédibles aux cigarettes électroniques jetables.

En parallèle, la marque Cigaverte renforce son attractivité, avec l'ouverture de trois nouvelles boutiques franchisées cet été, une tendance qui va s'intensifier dans les prochains mois. La participation de l'équipe commerciale de Kumulus Vape au salon Losange les 19 et 20 octobre ouvrira quant à elle de nouvelles opportunités auprès des buralistes.

Imperturbable, Kumulus Vape reste concentré sur sa stratégie : se focaliser sur les produits les plus rentables, développer ses marques propres, optimiser ses charges, tout en explorant les nouvelles opportunités de croissance et en intégrant pleinement le réseau Cigaverte. Cette approche devrait permettre une amélioration des marges, en ligne avec les objectifs ambitieux fixés pour 2024.

À noter qu'avec le départ prochain d'Astrid MENUT, Directrice administrative de Kumulus Vape, la composition du Conseil d'administration évoluera au cours du dernier trimestre. C'est Laetitia De Touchet, Directrice financière de Kumulus Vape, qui sera cooptée avant la tenue de prochaines élections. Sa nomination au sein du Conseil d'administration renforcera à court terme l'optimisation financière à l'oeuvre au sein de l'entreprise.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024

5 novembre 2024





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec près de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Vaporesso ( grossiste Vaporesso ). En 2023, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60M€, en hausse de 8%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





