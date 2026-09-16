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Kumulus Vape : Rebond remarquable de la rentabilité
information fournie par EuroLand Corporate 16/09/2026 à 11:13
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Publication du RN S1 2026


Kumulus Vape a publié hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. Pour rappel, le groupe avait déjà dévoilé en juillet un chiffre d’affaires de 25,5 M€, en baisse de -8,3% sur un an. À l’inverse de la top line, les résultats du groupe ont cette fois été beaucoup plus encourageants, surpassant largement nos attentes. La marge commerciale a bondi de +11,3% à 6,7 M€, gagnant par la même occasion +460 bps vs MC S1 2025. L’EBE a également connu une hausse significative de +29,4% avec une marge d’EBE en amélioration de +220 bps YoY. Enfin, en bas de P&L, le RN S1 2026 s’est établi à 0,8 M€ contre 0,6 M€ au terme du premier semestre 2025 (+24,1%).


Perspectives


Le second semestre devrait bénéficier de la pleine montée en puissance de Labster, du renforcement des partenariats industriels et de la poursuite du déploiement de Cigaverte. Le management anticipe ainsi un redressement de l’activité au S2, soutenu également par une saisonnalité plus favorable, tout en visant le maintien des gains de marge réalisés au premier semestre.


À l’issue de cette publication, notre scénario précédent est remis en question. En effet, nous n’anticipions pas un tel redressement de la marge commerciale du groupe dans un contexte d’arbitrages de consommation défavorables et de pressions sur les prix. Face aux efforts réussis du groupe sur l’optimisation des coûts, nous réhaussons notre objectif d’EBE 2026e à 3,3 M€, traduisant une marge d’EBE de 6,1% (+210 bps vs 2025). Toutefois, nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires à 54,6 M€ impliquant une baisse de -5,0% des ventes du groupe sur l’exercice en cours.


Recommandation


A la suite de cette publication nous maintenons notre recommandation reste à Achat. Notre objectif de cours est réhaussé à 5,0€, traduisant un upside de +80,0%.

Valeurs associées

KUMULUS VAPE
3,0200 EUR Euronext Paris +8,63%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 11:13:56.

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