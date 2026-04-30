KUMULUS VAPE : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Kumulus Vape :

https://groupe.kumulusvape.fr/investisseurs

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026

13 mai 2026 après Bourse





À propos de Kumulus Vape

Basée à Corbas, au cœur de la métropole lyonnaise, Kumulus Vape figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs français du secteur de la vape. Forte d'une équipe d'environ 70 collaborateurs, l'entreprise poursuit depuis sa création en 2012 une ambition claire : offrir, grâce à la cigarette électronique, une alternative fiable et efficace au tabac fumé, afin de contribuer activement à la réduction de ses effets nocifs sur la santé et sur l'environnement.

Dans cette optique, Kumulus Vape a constitué l'un des catalogues les plus complets du marché, comptant plus de 10 000 références accessibles à la fois aux particuliers et aux professionnels via ses plateformes e-commerce.

L'année 2025 a été marquée par un chiffre d'affaires de 56,9 millions d'euros et par la consolidation d'actifs structurants au service de la rentabilité future, notamment la montée en puissance de Labster, son site de production d'e-liquides à Corbas. La Société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021, sous le code ALVAP (ISIN : FR0013419876).





Contact

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59