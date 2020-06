KUMULUS VAPE : Kumulus Vape : Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2020

Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2020

KUMULUS VAPE (Euronext Access : FR0013419876 - MLVAP) annonce les résultats du vote des actionnaires à l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue à Corbas le 22 juin 2020. Toutes les résolutions ont été votées selon les recommandations du Conseil d'Administration. 1 903 915 votes ont été enregistrés sur un total de 2 086 213 actions ayant droits de vote, soit un quorum de 91,26%. Le résultat du scrutin par résolution est disponible ci-après :

VPC PRESENTS ET REPRESENTES TOTAL Etat adoption En % 2 3 5 587 789 1 316 126 1 903 915 587 789 1 316 126 1 903 915 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 Pour 587 789 1 316 126 1 903 915 Contre 0 0 0 Abstention 0 0 0 7 AGE Adoptée 100,00% 8 AGO Adoptée 100,00% 5 AGO Adoptée 100,00% 6 AGO Adoptée 100,00% 3 AGO Adoptée 100,00% 4 AGO Adoptée 100,00% 1 AGO Adoptée 100,00% 2 AGO Adoptée 100,00% VOTANTS ACTIONS VOIX

Communiqué de presse

RECTIFICATION DANS LA RÉALISATION DÉFINITIVE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ CONSTATEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 2 JUIN 2020 ET CONSTATATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL COMPLEMENTAIRE Le Conseil d'Administration de la Société réuni en date du 22 juin a constaté que la décision du 2 juin 2020 contenait une erreur de plume dans le nombre de BSA souscrits et exercés par l'un des partenaires stratégiques.

Il précise qu'il fallait lire, conformément à la décision d'attribution nominative par décisions du Directeur Général en date du 15 octobre 2019, et conformément aux bulletins de souscriptions remis à la Société par WGARDEN, 17.500 BSA exercés en lieu et place de 17.000 BSA exercés, soit une erreur matérielle correspondant à 500 BSA et 500 actions complémentaires résultant de leur exercice.

En conséquence, le nombre total de BSA souscrits et d'actions créées en exercice desdits BSA est augmenté d'autant, de sorte que l'exercice des 86.000 BSA a donné lieu à la création de 86.000 actions ordinaires nouvelles de 0,05 euro de valeur nominale chacune soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 4.300 euros en lieu et place de l'augmentation de 4.275 euros constatée par le Conseil en date du 2 juin 2020. Le Conseil a alors décidé une augmentation de capital complémentaire de 25 euros par la création et l'émission de 500 actions ordinaires nouvelles de 0,05 euro de valeur nominale chacune, le capital social de la Société étant porté de 104.310,65 euros à 104.335,65 euros correspondant à 2 086 713 actions de 0,05 euro souscrites en totalité et intégralement libérées. Il a également constaté l'inscription d'une prime d'émission complémentaire de 2,29 euros par action émise, soit au global 1 145 euros complémentaire, en compte « Prime d'émission » au passif du bilan (soit représentant une prime d'émission globale, au titre des deux augmentations de capital, de 196.940 euros). Compte tenu du faible impact dilutif de cette erreur de plume, l'incidence de l'opération présentée à l'occasion du communiqué de presse en date du 15 juin 2020 n'est pas modifiée en suite de cette correction et de cette augmentation de capital complémentaire. Nous vous invitons à vous référer audit communiqué.

Prochain rendez-vous Chiffre d'affaires du premier semestre 2020 Le 30 juillet 2020 après Bourse

À propos de Kumulus Vape Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec son site e-commerce (kumulusvape.fr), et sa plateforme dédiée aux magasins spécialisés de cigarette électronique (kmls.fr), la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Comptant plus de 6500 références au catalogue, l'entreprise répond aux besoins des débutants mais aussi des utilisateurs experts, avec des marques d'eliquide français comme Tasty Collection ou Frukt. Kumulus Vape est basé à Corbas, au sein de la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 35 salariés.

Contacts

KUMULUS VAPE Directeur de la communication Vincent Baudoin v.baudoin@kumulusvape.fr Tél. : 06 10 84 52 59

ACTIFIN Relations presse Aminata Doucouré adoucoure@actifin.fr Tél. : 06 52 26 52 28

ACTIFIN Communication financière Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr Tél. : 06 85 82 41 86

