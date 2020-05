KUMULUS VAPE : Kumulus Vape : Résultats annuels 2019 ; Poursuite de la trajectoire de forte croissance profitable, une croissance toujours solide malgré la crise sanitaire

Résultats annuels 2019

Poursuite de la trajectoire de forte croissance profitable

Chiffre d'affaires en progression de 62%, totalement organique

Profitabilité préservée malgré la structuration et des investissements importants

2020

Une croissance toujours solide malgré la crise sanitaire

Continuité de l'activité sur tous les marchés

Accélération de la croissance des ventes aux particuliers

Forte progression du chiffre d'affaires attendue au premier trimestre

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de ses résultats annuels 2019. Les comptes ont été arrêtés lors d'un Conseil d'administration qui s'est réuni le 29 avril 2020.

Comptes annuels - en K€ 2019 2018 Chiffre d'affaires 10 552 6 506 Marge brute 2 445 1840 EBE 334 418 Résultat d'exploitation 177 345 Résultat courant 169 344 Résultat net part du Groupe 77 282

Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape, commente la publication : « L'année 2020 démarre dans un contexte évidemment particulier avec la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Face à cette situation exceptionnelle, nous continuons à afficher une croissance soutenue et nous démontrons la forte résilience de notre modèle en adressant une clientèle diversifiée de particuliers et de professionnels. Après un exercice 2019 qui nous aura permis de changer de dimension, nous sommes armés pour traverser la crise mais aussi pour nous fixer de nouvelles ambitions dans la croissance et la progression de nos résultats. »

Seuil des 10 M€ de chiffre d'affaires dépassé

Au titre de l'exercice 2019, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros, en progression de 62% par rapport à la même période de 2018. Cette croissance est totalement organique.

L'activité du groupe a été portée en 2019 par le segment BtoB (vente aux boutiques spécialisées), dont le chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à 2018.

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'est inscrite dans un contexte de marché très dégradé au second semestre, avec la polémique malheureuse sur le détournement de l'utilisation de la cigarette électronique aux Etats-Unis qui a pesé sur la dynamique de l'ensemble de la filière.

Au-delà de l'évolution soutenue de l'activité, 2019 aura été marquée par une transformation en profondeur de la société afin d'accélérer sa stratégie volontaire de prise de parts de marché : aménagement dans un nouveau site avec une surface d'activité multipliée par près de 9 (à plus de 2 600 m²) ; renforcement des équipes logistiques et commerciales ; hausse de dépenses marketing et introduction en Bourse. Ces efforts de structuration nécessaires pèsent temporairement sur les résultats. Mais ils constituent des moteurs essentiels pour maintenir le rythme de croissance à des niveaux élevés et accélérer la prise de parts de marché dans une filière en phase de consolidation.

Grâce à sa nouvelle plateforme logistique et aux investissements réalisés, Kumulus Vape est aujourd'hui en mesure de traiter jusqu'à 80 M€ de commandes par an.

Des résultats qui intègrent la transformation du groupe

Sur l'année, la marge brute ressort à plus de 2,4 M€, en progression de 32 % par rapport à 2018. Elle représente ainsi 23,6% du chiffre d'affaires contre 29,2% en 2018. Cette évolution reflète logiquement la hausse de la contribution des activités B2B (78% du chiffre d'affaires de l'année contre 54% en 2018).

L'Excédent Brut d'exploitation (EBE) s'établit à 333,6 K€. Il intègre la hausse des coûts d'exploitation engagés afin d'accompagner la forte croissance de l'entreprise. Ainsi, les charges externes progressent de 36% à plus de 1 M€, intégrant en particulier l'intensification des efforts marketing et commerciaux. Les charges de personnel ressortent à 996,6 K€ contre 670,2 K€ en 2018, reflétant la structuration de l'équipe de management et les recrutements opérés sur la période. A fin décembre 2019, l'effectif total s'établissait à 27 collaborateurs contre 21 à fin 2018, une hausse de près de 30%.

Les dotations aux amortissements et provisions s'établissent à 193 K€ contre 73 K€ en 2018. Cette évolution illustre l'intensification des efforts R&D sur les plateformes technologique BtoB et BtoC, soulignés par l'obtention récente de la qualification Entreprise Innovante de la BPI, ainsi que les investissements engagés dans le cadre des aménagements du nouveau site logistique.

Au total, les charges opérationnelles s'inscrivent à 10,5 M€ contre 6,2 M€ en 2018, en croissance de 69%.

Le résultat exceptionnel est négatif à hauteur de 72 K€. Cette évolution renvoie essentiellement aux charges non récurrentes liées à l'Introduction en Bourse.

Le résultat courant avant impôt ressort à 169 K€ et le résultat net à 77 K€.

La société continue à s'appuyer sur une situation financière maîtrisée avec plus de 1,2 M€ de capitaux propres, une trésorerie en progression de 216 K€ (115 K€ à fin 2018) et une dette financière limitée de 418 K€.

COVID-19 :

Des mesures rapides pour la sécurité des collaborateurs et la continuité de services aux clients

Une croissance toujours solide portée par la clientèle BtoC depuis le confinement

Face à la crise sans précédent que traverse le pays, des mesures rapides ont été prises afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des collaborateurs : équipements de protection, systématisation des mesures d'hygiène et de distanciation pour les équipes logistiques ; travail à distance pour les personnels dont les fonctions le permettent.

Ces décisions permettent aujourd'hui à Kumulus Vape d'assurer la continuité de son activité et de la qualité de service due à ses clients, tout en préservant la santé des équipes, priorité absolue des dirigeants.

Les risques d'approvisionnements sur les achats de matériels, provenant pour près de 100% de Chine, ont été anticipés en amont de la crise avec la constitution de stocks permettant de limiter les ruptures et d'assurer la meilleure disponibilité des produits. Cette réactivité combinée à l'adaptation de l'organisation ont permis jusqu'ici de répondre à la demande sans dégrader les délais de livraison et la qualité du support aux clients. Toutes ces décisions permettent aujourd'hui à Kumulus Vape de maintenir une croissance solide et de faire la différence par rapport aux principaux concurrents en place.

Sur le marché BtoC, les mesures de confinement se sont traduites par un afflux de commandes et une augmentation des paniers moyens. Sur l'activité BtoB (ventes aux boutiques spécialisées), l'activité affiche un ralentissement depuis le confinement mais résiste bien. Elle bénéficie, en effet, du décret modifié du 14 mars 2020, incluant les magasins de cigarettes électroniques dans la liste des commerçants d'intérêt public.

Afin d'alimenter ses stocks pour continuer à répondre à la demande actuelle, la société a entamé une recherche de financements avec des discussions en cours qui pourraient aboutir très prochainement.

Au regard de ces évolutions, une forte croissance du chiffre d'affaires est attendue pour le premier trimestre qui sera publié le 7 mai 2020.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020

Le 7 mai après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de près de 6500 références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques d'eliquide réputées comme Dinner Lady ou Five Pawns Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 30 salariés.

Contacts

KUMULUS VAPE

Directeur de la communication

Vincent Baudoin

v.baudoin@kumulusvape.fr

Tél. : 06 10 84 52 59 ACTIFIN

Relations presse

Aminata Doucouré

adoucoure@actifin.fr

Tél. : 06 52 26 52 28 ACTIFIN

Communication financière

Stéphane Ruiz

sruiz@actifin.fr

Tél. : 06 85 82 41 86