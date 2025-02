KUMULUS VAPE : Kumulus Vape pour la 5e année consécutive parmi Les champions de la croissance du journal Les Echos

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », est fier de figurer cette année encore au classement des Champions de la croissance.





Un chiffre d'affaires multiplié par 2,7 entre 2020 et 2023



Réalisé par Les Echos en collaboration avec Statista, ce classement annuel, fruit d'une analyse multisectorielle, met en avant les 500 entreprises françaises ayant enregistré les croissances les plus marquantes sur les trois dernières années. Pour cette 9e édition, il récompense ainsi les performances des acteurs économiques les plus dynamiques du pays.

L'édition 2025 de ce classement consacre Kumulus Vape à la 126e place nationale , tous secteurs confondus. L'entreprise confirme également son statut de référence en se classant 5e parmi les acteurs du e-commerce et en intégrant le top 15 des plus fortes croissances en Auvergne-Rhône-Alpes . Ces distinctions viennent récompenser une trajectoire marquée par une progression soutenue, avec un chiffre d'affaires multiplié par 2,7 entre 2020 et 2023, témoignant d'une stratégie efficace et d'une capacité d'adaptation face aux défis du marché.

" Chaque année, ce classement est un marqueur du chemin parcouru. Mais plus que le rang obtenu, c'est la régularité de notre présence qui importe. Elle valide nos choix stratégiques et notre volonté de bâtir une entreprise qui ne cherche pas simplement à croître, mais à durer ", souligne Rémi Baert, Président-Directeur Général de Kumulus Vape. " Nous avançons avec conviction, animés par une mission qui dépasse la seule performance économique : proposer une alternative crédible et responsable au tabac fumé. "

Le classement complet peut-être consulté à l'adresse :

http://media.lesechos.fr/infographie/champions-croissance-2025/

À propos de Kumulus Vape



Fondée en 2012 et basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, Kumulus Vape s'est imposée comme un acteur clé du marché français de la vape. Cotée sur Euronext Growth, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 60,8 M€ en 2024 et vise 62 M€ en 2025. Avec une approche résolument tournée vers l'innovation et la satisfaction client, doublée de l'un des plus grands catalogues de son marché avec des marques comme Geekvape ( grossiste Geekvape ), Kumulus Vape poursuit son expansion tout en s'engageant en faveur de la réduction des risques liés au tabac fumé.







