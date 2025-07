KUMULUS VAPE : Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 27,8 MEUR au S1 2025

CA consolidé en recul de 7,6 % dans un contexte macroéconomique contraint

Objectif annuel révisé entre 58 et 60 MEUR

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 M€ pour le premier semestre de l'exercice 2025, contre 30,1 M€ un an plus tôt, soit une évolution de -7,6 %.



Une activité impactée par la baisse du pouvoir d'achat et des paniers moyens

Dans un environnement macroéconomique toujours marqué par l'inflation et une pression accrue sur le pouvoir d'achat des ménages, le Groupe constate un recul des paniers moyens. Cette tendance s'explique notamment par la baisse du prix moyen des matériels, conséquence directe d'une offre toujours plus compétitive, permettant aux consommateurs d'opter pour des dispositifs équivalents en termes de performance mais à des tarifs plus abordables.

Ainsi, l'activité B2B, fer de lance du Groupe, enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 24,4 M€, en retrait de -4,3 % par rapport aux 25,5 M€ de 2024. L'activité B2C, opérée via le site e-commerce du Groupe, s'établit quant à elle à 2,2 M€, contre 2,37 M€ un an plus tôt, soit une évolution de -7 %.





Finalisation de la stratégie de conversion des succursales en franchises

Le réseau de boutiques affiche un chiffre d'affaires de 1,17 M€, contre 2,2 M€ au premier semestre 2024, en recul de -46,8 %. Cette évolution traduit la volonté stratégique du Groupe de limiter le nombre de ses succursales et de les transformer progressivement en franchises, afin d'optimiser ses ressources et d'accélérer le déploiement de son maillage territorial.

Cette dynamique permet à Kumulus Vape de continuer à élargir son empreinte sur le territoire national, en s'appuyant sur un modèle plus agile et résilient.

À l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du Groupe pour le premier semestre 2025, Rémi Baert, Président-Directeur Général de Kumulus Vape, commente : « Dans un contexte économique toujours contraint, nous restons solidement positionnés sur tous les versants de notre marché pour accompagner la transition de nos clients vers des alternatives de réduction des risques. La confiance qu'ils nous témoignent au quotidien valide la pertinence de notre stratégie. Nous abordons le second semestre avec détermination, confiants dans notre capacité à saisir les opportunités offertes par le marché. »

Perspectives et ajustement de l'objectif annuel



Fort de la solidité de ses fondamentaux, le Groupe ajuste néanmoins son objectif annuel initialement fixé à 62 M€, pour le situer désormais dans une fourchette comprise entre 58 et 60 M€, en cohérence avec les performances enregistrées au premier semestre et les tendances récemment observées sur le marché.

Kumulus Vape reste confiant dans la capacité de son modèle à générer une dynamique favorable au second semestre, portée notamment par l'essor du réseau de franchisés, l'enrichissement constant des gammes de produits proposés et de nombreuses innovations en cours de déploiement.

Prochain rendez-vous

Résultats du premier semestre 2025

17 septembre 2025 après Bourse





À propos de Kumulus Vape

Fondée en 2012 et implantée à Corbas, près de Lyon, Kumulus Vape s'est affirmée comme un acteur incontournable du marché français de la cigarette électronique. L'entreprise s'attache à offrir des alternatives crédibles, responsables et accessibles au tabac classique, dans une démarche qui conjugue santé publique et préservation de l'environnement. Ce positionnement fonde sa stratégie de croissance, à la fois durable et omnicanale.

Kumulus Vape réunit aujourd'hui près de 75 collaborateurs, organisés de manière agile pour répondre au mieux aux besoins d'une clientèle variée, composée de particuliers et de professionnels. Son offre s'articule autour d'un catalogue riche de plus de 11 000 références, où figure notamment la marque Geekvape ( grossiste Geekvape ), distribuées via ses sites e-commerce dédiés ainsi que son réseau de boutiques physiques.

Introduite en bourse sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (ALVAP, ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 millions d'euros en 2024, confirmant la pertinence de son modèle et sa dynamique de marché.





