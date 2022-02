KUMULUS VAPE : Kumulus Vape classé 32ème parmi les 500 Champions de la croissance 2022

Kumulus Vape classé 32ème parmi les

500 Champions de la croissance 2022

+647% de croissance sur trois ans

3ème dans le secteur du e-commerce

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », est fier de figurer cette année encore au classement des Champions de la croissance.

Publié par le journal Les Echos en partenariat avec Statista à l'issue d'une enquête multisectorielle consacrée aux entreprises nationales affichant les plus belles performances en termes d'activité, le classement de cette 6 ème édition vient souligner la performance des 500 entreprises françaises ayant les plus belles trajectoires de croissance sur les 3 dernières années.

Avec un chiffre d'affaires multiplié par 7,5 entre 2017 et 2020, Kumulus Vape apparaît 32 ème au classement général cette année, porté par une forte progression de +647% sur la période, représentant une croissance annuelle moyenne de près de 95%. La société se distingue également dans la catégorie e-commerce avec une 3 ème place.

Au sein du palmarès régional, Kumulus Vape se hisse à la 2 ème place de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en progression de 2 places par rapport à l'année passée. Cette position est d'autant plus remarquable que la région Auvergne-Rhône-Alpes concentre près de 13,6% des entreprises figurant au classement 2022 des champions de la croissance.

« La dixième année d'existence de notre entreprise ne pouvait mieux débuter : après l'annonce de la forte croissance de notre chiffre d'affaires sur l'exercice 2021 (+53%), c'est au tour d'un journal économique de premier plan de souligner nos performances. Nos différents classements récompensent le travail accompli par nos équipes, qui sont aujourd'hui très fières. Ils nous engagent aussi pour la suite auprès de nos clients et partenaires. Cette année encore, Kumulus Vape mettra un point d'honneur à être au rendez-vous de leurs attentes. » , commente Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape.

Pour plus d'information, retrouvez l'article des Echos ci-dessous :

Les Champions de la croissance 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes | Les Echos

Prochain rendez-vous :

Résultats annuel 2021

19 avril 2022 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles (dont de nombreux eliquides ) au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées ( grossiste de eliquide ). Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2021, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

