KUMULUS VAPE : ESG : Kumulus Vape maintient sa classification "Argent"

Note globale de 66/100 décernée par EthiFinance ESG ratings, très nettement supérieure aux comparables





Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce les résultats de son troisième audit ESG (Environnement, Social, Gouvernance), réalisé par Ethifinance ESG Ratings, organisme de référence dans la notation extra-financière des entreprises françaises de taille intermédiaire.



Une note globale de 66/100

Dans un contexte où les exigences des audits ESG deviennent chaque année plus rigoureuses, Kumulus Vape maintient une performance robuste avec une note globale de 66/100. Ce résultat, bien que très légèrement ajusté par rapport à l'année précédente (-2 points), reflète la capacité de l'entreprise à sur-performer par rapport au benchmark sectoriel de 48/100, mais aussi national, tous secteurs d'activité confondus (59/100).

Sur plusieurs axes, Kumulus Vape fait la preuve de son engagement en matière de RSE, en particulier dans les domaines du social et des parties prenantes externes, où elle se classe nettement au-delà des comparables. Sur ces deux piliers, les notes de Kumulus Vape sont en effet respectivement 2,1 et 1,6 fois supérieures à la moyenne sectorielle.

Ainsi, Kumulus Vape figure désormais dans le Top 5 des entreprises françaises de son sous-secteur d'activité (vente au détail), confirmant son leadership et son engagement dans une démarche ESG proactive et responsable.





Premier bilan carbone



Forte de ces résultats, l'entreprise entend franchir une étape clé avec la réalisation de son premier bilan carbone, qui sera finalisé d'ici la fin de l'exercice. Cette démarche témoigne de la volonté de Kumulus Vape de mesurer avec précision son empreinte carbone pour identifier des leviers d'action concrets et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Rémi BAERT, Président Directeur général de Kumulus Vape, déclare : « Alors que nous progressons dans des domaines critiques tels que les conditions de travail et la gestion des compétences, nous sommes également résolument tournés vers l'avenir avec des actions concrètes en faveur de l'environnement, comme en témoigne la réalisation de notre premier bilan carbone. Ces efforts nous motivent à aller encore plus loin pour ancrer notre stratégie ESG comme levier de performance globale du Groupe. »

Retrouvez l'intégralité de l'audit Ethifinance ESG Ratings : https://investir.kumulusvape.fr/wp-content/uploads/2024/10/Notation_extra_financiere_2024.pdf









À propos de Kumulus Vape





Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Lost Vape ( grossiste Lost Vape ). En 2023, malgré un contexte exceptionnel, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros, affichant une croissance de 8 %. Basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, Kumulus Vape compte aujourd'hui près de 70 collaborateurs. La société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).







Contacts





Kumulus Vape





Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59









Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99