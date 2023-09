KUMULUS VAPE : Deuxième notation extra-financière, niveau "Argent"

Note globale de 69/100 décernée par EthiFinance ESG ratings, très nettement supérieure aux comparables

En progression de 3 points par rapport à la notation 2021

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce sa seconde notation extra-financière par EthiFinance ESG Ratings, acteur majeur de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) des entreprises françaises cotées de taille intermédiaire.

Une note globale de 69/100, en progression de 3 points

Après une campagne d'audit portant sur les données collectées au cours de l'été 2023, Kumulus Vape a reçu la note globale de 69/100, correspondant à un niveau de performance dit « Argent » sur l'échelle de maturité ESG. Cette notation place Kumulus Vape largement au-dessus du benchmark sectoriel, dont la note globale ressort à 42/100. Les performances de Kumulus Vape sont également supérieures au benchmark national (56/100).

Sur les quatre grandes thématiques auditées (gouvernance, social, environnement et parties prenantes externes), les notes de Kumulus Vape se situent toutes au-delà de la moyenne des sociétés incluses dans le panel de référence et tout particulièrement sur les volets “social” et “parties prenantes externes”, où l'entreprise se distingue avec des notes respectives de 79/100 et 88/100 en 2022.

Les notations de ces quatre thématiques sont en progression entre l'exercice 2020 et l'exercice 2022, pour un résultat global supérieur de 3 points par rapport à la notation de 2021.

Ces performances placent Kumulus Vape à la première place nationale des entreprises couvertes par EthiFinance ESG ratings et se situant au sein du même sous-secteur dit de “Vente au détail”.

Une base solide et des axes d‘amélioration déjà identifiés

Les points fort de la société à l'issue de cette notation sont les suivants :

• politique RSE formalisée avec objectifs définis et présentés au Conseil d'administration ;

• formalisation d'une politique de conduite des affaires et de lutte contre la corruption ;

• existence d'un système d'alerte éthique ;

• mesures en faveur des économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

• existence d'un plan en faveur de la gestion des déchets.

Des axes de progrès ont également été identifiés sur lesquels Kumulus Vape a déjà engagé une réflexion en profondeur qui donnera lieu prochainement à des actions concrètes. Parmi les points significatifs, on peut citer la formalisation de la politique environnementale ou bien encore le calcul et la publication des émissions de gaz à effet de serre pour le scope 3 (émissions indirectes).

L'intégralité du rapport d'évaluation est disponible sur le site institutionnel de Kumulus Vape : https://investir.kumulusvape.fr/documentation/

Au terme de ce processus d'audit, Rémi BAERT, Président Directeur général de Kumulus Vape déclare : “ Au-delà de cette excellente notation qui naturellement nous emplit de fierté, je tiens à remercier EthiFinance ESG ratings pour son remarquable travail, qui nous permet d'obtenir le tracé du chemin qu'il nous reste à parcourir afin d'atteindre l'objectif d'exemplarité que nous nous sommes fixé en matière de Responsabilité sociale et environnementale. Si Kumulus Vape figure déjà sur ce plan aux avant-postes de son univers de référence, j'entends aller plus loin encore pour faire de notre stratégie RSE un véritable levier de performance globale .”

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023

2 novembre 2023 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 5 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Vaporesso ( grossiste Vaporesso ). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGlwYp1tam+byGltYZaZbJSZmW2WxWWXl2HKxpWalpmcaWlhnGppm8fHZnFinmpr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81955-kumulus_vape_ethifinance_2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com