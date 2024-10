KUMULUS VAPE : Cigaverte.com : lancement du nouveau site pour soutenir l'expansion de la franchise

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la mise en ligne de cigaverte.com, le nouveau site de la franchise.



Cigaverte poursuit son expansion nationale

Mise en ligne il y a quelques jours, la refonte du site c igaverte.com incarne l'ambition de l'enseigne de renforcer l'expansion de son réseau de franchises et de consolider son image de marque. Aujourd'hui, le réseau compte 50 points de vente répartis sur le territoire français, dont plusieurs ouverts au court de l'été, et envisage des dizaines d'ouvertures supplémentaires dans les mois à venir, grâce notamment aux accords stratégiques conclus avec des bailleurs de premier plan.

Ce maillage national bénéficie des meilleurs outils retail du marché, dont un tout nouveau programme de fidélité entièrement automatisé et orienté sur l'optimisation des flux client en boutique. Il en est de même du nouveau concept de mobilier et de merchandising, du logiciel de communication interne, ainsi que de l'accès à des exclusivités produits et marques de distributeur (MDD) du groupe, qui offrent aux franchisés Cigaverte un avantage concurrentiel notable sur le marché.





Restructuration de l'enseigne achevée



Depuis son acquisition par Kumulus Vape en juillet 2023, Cigaverte a entamé une phase de restructuration pour consolider son réseau et accélérer son développement. Aujourd'hui, cette phase touche à sa fin, laissant place à une nouvelle dynamique de croissance, basée sur un modèle d'affaires éprouvé, des tarifs d'achat optimisés, ainsi qu'une logistique exemplaire.

Avec un soutien indéfectible de la maison mère, Cigaverte se positionne désormais comme un acteur incontournable du secteur.

À l'occasion de la mise en ligne du nouveau site de la franchise, Lionel HUGUES, Directeur du réseau Cigaverte, déclare : « Le nouveau site de Cigaverte est bien plus qu'une vitrine : c'est une invitation à rejoindre un réseau en pleine expansion, solidement soutenu par le groupe Kumulus Vape. Nos franchisés bénéficient d'un modèle attractif et nous mettons tout en oeuvre pour qu'ils puissent offrir la meilleure des expériences client et atteindre ainsi d'excellentes performances commerciales. Nous sommes convaincus que cette nouvelle plateforme est le premier rendez-vous des entrepreneurs qui veulent bâtir leur réussite dans un secteur porteur. »

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024

5 novembre 2024 après Bourse





À propos de Cigaverte

https://www.cigaverte.com





À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement hissé parmi les leaders français du secteur de la cigarette électronique. Depuis sa fondation en 2012, l'entreprise s'est donnée pour mission de fournir une alternative fiable et efficace au tabac fumé, contribuant ainsi à diminuer ses impacts sur la santé et l'environnement. Pour atteindre cet objectif, Kumulus Vape a construit l'un des plus vastes catalogues de cigarettes électroniques du marché, avec près de 11 000 références accessibles via ses plateformes e-commerce, destinées tant aux particuliers qu'aux boutiques spécialisées. Son réseau de boutiques physiques, largement augmenté par l'acquisition en juillet 2023 de la franchise Cigaverte, bénéfice d'un ancrage territorial fort. En 2023, malgré un contexte exceptionnel, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros, affichant une croissance de 8 %. Basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, Kumulus Vape compte aujourd'hui près de 60 collaborateurs. La société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contacts



Kumulus Vape



Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99