KUMULUS VAPE : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022 : 15,2 M EUR , en croissance de +90,3%

Corbas, le 3 novembre 2022

CA du troisième trimestre 2022 : 15,2 M€, en croissance de +90,3%

90% de l'objectif annuel d'ores et déjà réalisé

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerc?ant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2022 (chiffres non audités).

Grande performance sur toutes les activités

Au titre du troisième trimestre 2022, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 15,2 M€, en progression de 90,3% par rapport à la me?me période de l'an passé. Cette forte croissance est totalement organique. En cumul sur les 3 premiers trimestres, le chiffre d'affaires réalisé (40,1 M€) dépasse de plus de 17% l'activité totale de l'année 2021, soulignant une fois encore la puissance du modèle de l'entreprise.

L'activité BtoB (vente aux boutiques spécialisées) confirme sa forte dynamique avec un chiffre d'affaires de plus de 14 M€, en hausse de 103,2% par rapport au troisième trimestre 2021. Cette croissance est notamment le résultat du renforcement de la stratégie de conque?te initiée depuis plusieurs exercices par la Société. Elle souligne également la pertinence des accords de distribution signés avec certains fabricants internationaux au cours des derniers mois. Dans un contexte toujours favorable aux produits du vapotage (hausse prochaine du prix du tabac notamment), Kumulus Vape renforce encore et toujours sa position de partenaire incontournable.

Sur le marché BtoC (vente en ligne aux particuliers), l'activité affiche également une bonne progression, avec un chiffre d'affaires qui ressort à 1,2 M€, en hausse de 9,3%.

Un objectif annuel déjà à portée de main

Fort de ce nouveau trimestre réussi, Kumulus Vape affiche sa confiance dans sa capacité à dépasser son objectif annuel, fixé à 45 M€.

Rémi Baert, Président Fondateur de Kumulus Vape, commente :

« Une fois encore, notre équipe a démontré ses facultés à gagner, trimestre après trimestre, des parts de marché décisives pour la suite. A? l'aube d'échéances commerciales importantes comme le Black Friday, nous abordons le dernier trimestre avec une confiance inébranlable, et ce malgré le contexte général toujours dégradé. Le renforcement de notre équipe commerciale BtoB devrait également commencer à produire des effets tangibles d'ici à la fin de l'année. Nous voilà en ordre de bataille pour faire de cet exercice un excellent millésime. »

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2022

9 février 2023 après Bourse

A? propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs franc?ais de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer gra?ce à la vape une alternative su?re et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a ba?ti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Montréal Original ( grossiste Montréal Original ). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr 06 10 84 52 59

Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr 06 82 32 16 99

