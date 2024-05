KUMULUS VAPE : CA du pemier trimestre 2024 : 15,3 MEUR - Premier CA consolidé du Groupe - Objectif maintenu

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024, pour la première fois consolidé depuis les acquisitions des précédents exercices.



Solidité éprouvée et adaptation stratégique

Au cours du premier trimestre 2024, Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 15 287 677 €, incluant les activités historiques BtoB et BtoC ainsi que les performances des succursales du réseau de boutiques. Ce résultat, intervenu en phase de structuration du réseau de plus de 60 boutiques récemment acquis par Kumulus Vape, atteste de la capacité du groupe à s'adapter dans un contexte économique global marqué par des défis considérables.

Le segment BtoB, constituant 83,9% de l'activité totale consolidée, a généré un chiffre d'affaires de 12 821 523 €. Le secteur BtoC a quant à lui enregistré un chiffre d'affaires de 1 188 737 €, soit 7,8% de l'activité globale. Enfin le réseau de succursales, dont la structuration s'achève plusieurs mois avant les projections de l'entreprise, a contribué au chiffre d'affaires global à hauteur de 1 267 690 € (8,3% du CA global), renforçant la présence directe de Kumulus Vape sur son marché.

A titre comparatif, l'activité historique, hors consolidation, a atteint le chiffre d'affaires de 14 498 940 € (-3,3%), ce qui marque un léger repli de la croissance organique, le premier de l'entreprise depuis sa création en juin 2012. Par rapport à 2023, cet ajustement s'élève à -3,2% pour l'activité BtoB et -5,7% pour l'activité BtoC. Ce phénomène reflète un ralentissement généralisé de l'économie internationale. La hausse des coûts logistiques et énergétiques ont notamment impacté le pouvoir d'achat des ménages et réduit les paniers moyens des clients et partenaires du groupe. Kumulus Vape a réagi en mettant en place des mesures correctives importantes dès les premiers signaux de ces tendances. Grâce à ces ajustements, la direction constate que le deuxième trimestre démarre sous de meilleurs auspices.

Rémi Baert, PDG, affirme : « Ce trimestre fut une période de recalibration et d'adaptation stratégique face à un environnement macroéconomique difficile. Je suis fier de la réactivité et de l'agilité de nos équipes qui ont su transformer ces défis en opportunités de consolidation et d'innovation. La résilience est au cœur de notre ADN, et je sais que les actions entreprises nous positionnent avantageusement pour les mois à venir. »





Maintien de l'objectif annuel



Malgré les défis rencontrés en début d'année, Kumulus Vape maintient son objectif de chiffre d'affaires annuel de 70 millions d'euros pour l'exercice 2024. Le deuxième trimestre a débuté sur des bases solides, alignées avec cet objectif ambitieux. De plus, le réseau de boutiques de Kumulus Vape connaît une montée en puissance notable, célébrant déjà les premières ouvertures qui contribuent positivement à une dynamique commerciale renouvelée. Fidèle à son approche pragmatique et attentive, l'entreprise se tient prête à ajuster ses objectifs si nécessaire.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du premier semestre 2024

18 juillet 2024 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique . Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Pulp ( grossiste Pulp ). En 2023, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60M€, en hausse de 8%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).







Contacts



Kumulus Vape



Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99