KUMULUS VAPE : CA consolidé du 1er trimestre 2026 : 12,9 MEUR - un retrait limité, une dynamique enclenchée

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 – Mnémonique : ALVAP), acteur majeur de la vente de cigarettes électroniques et de produits associés, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 12,9 MEUR pour le premier trimestre de l'exercice 2026 (chiffres non audités). Le Groupe enregistre un repli mesuré de 7,3 % par rapport au premier trimestre 2025, dans un marché toujours marqué par des mutations profondes auxquelles le modèle de Kumulus Vape continue d'apporter des réponses concrètes.





Un repli mesuré dans un marché tendu

Au cours du premier trimestre 2026, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,9 MEUR, contre 13,9 MEUR un an plus tôt, soit un recul limité à 7,3 %. Cette évolution s'inscrit dans le prolongement des tendances de fond observées dans un environnement macroéconomique qui demeure exigeant : poursuite de l'ajustement structurel de la demande vers des matériels plus simples et plus accessibles, baisse mécanique du panier moyen et prudence persistante des consommateurs comme des distributeurs. Dans ce contexte, le repli enregistré ce trimestre traduit une décélération sensible de la contraction observée un an plus tôt.

Le segment B2B demeure le pilier du Groupe avec 11 MEUR de chiffre d'affaires, représentant 85,6 % de l'activité consolidée. Le canal direct vers les particuliers s'inscrit à 1,1 MEUR, stable par rapport au premier trimestre 2025, témoignant de la fidélité de la clientèle historique et de la compétitivité du Groupe.





Dynamique confirmée pour le réseau de boutiques



Avec 735 KEUR de chiffre d'affaires générés sur le trimestre, le réseau de boutiques signe une progression de 26,9 % par rapport au premier trimestre 2025 et porte sa contribution à 5,7 % de l'activité consolidée. Cette évolution traduit les premiers effets de la stratégie de structuration de l'enseigne Cigaverte engagée depuis le rachat. Elle accompagne la montée en maturité d'un réseau dont l'organisation s'est progressivement affirmée au cours des derniers exercices, avec une articulation désormais éprouvée entre les boutiques exploitées en propre et le développement des partenaires franchisés.





Poursuivre la création de valeur sur l'ensemble des leviers

Kumulus Vape aborde la suite de l'exercice 2026 avec une feuille de route claire, articulée autour de leviers identifiés et déjà à l'œuvre. La montée en puissance de Labster, l'unité de production interne d'e-liquides du Groupe située à Corbas, constitue un axe stratégique pour les prochains trimestres. L'optimisation continue de l'outil logistique, qui irrigue l'ensemble des canaux de distribution, demeure une priorité opérationnelle pour soutenir la compétitivité du modèle. Enfin, le développement du réseau Cigaverte, dont les premiers effets se lisent déjà dans les comptes du trimestre, se poursuivra avec un objectif d'élargissement maîtrisé du maillage de partenaires franchisés.

Rémi Baert, Président-directeur général de Kumulus Vape, déclare : « Le contexte est rude. Les tensions nationales et internationales fragilisent le pouvoir d'achat des consommateurs, et notre marché, soumis à une structuration accélérée, est littéralement bousculé. Nous le constatons sans détour. Mais notre optimisme tient en une phrase simple : nous travaillons. Chaque jour, nos équipes structurent notre outil industriel, consolident notre logistique, étendent notre réseau et préparent les relais de croissance qui feront le Kumulus Vape de demain. C'est par ce travail, et par lui seul, que se construit notre avenir. »







Prochain rendez-vous

CA du premier semestre 2026

Mercredi 22 juillet 2026 après Bourse





Contacts

Kumulus Vape



Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59