KUMULUS VAPE : CA consolidé du 1er trimestre 2025 : 13,9 MEUR. Un repli maîtrisé dans un marché en mutation.

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), acteur majeur de la vente de cigarettes électroniques et de produits associés, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 13,9 MEUR pour le premier trimestre de l'exercice 2025 (chiffres non audités). Ce résultat reflète la résilience du modèle du Groupe dans un environnement conjoncturel peu porteur et marqué par une évolution notable des usages et des produits au sein du secteur de la vape.

Un environnement économique contraint et un marché en transition

Au cours du premier trimestre 2025, Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 13,9 MEUR, contre 15,2 MEUR en 2024 (-9%), intégrant l'ensemble de ses canaux historiques (BtoB et BtoC) ainsi que la contribution du réseau de boutiques en propre.

Le segment BtoB reste prépondérant avec 12,1 MEUR, soit 87,2 % de l'activité totale du Groupe (vs 83,9% en 2024). Le BtoC représente 1,1 MEUR (soit 8% du chiffre d'affaires), tandis que le réseau de boutiques en propre a généré 580 KEUR, soit 4,2 %. Le solde de 86 KEUR a été réalisé par des activités diverses (0,6%).

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte économique global toujours dégradé, marqué par l'inflation persistante et la prudence accrue des consommateurs et des distributeurs. Le marché de la cigarette électronique connaît par ailleurs une phase d'ajustement structurel : la demande se tourne progressivement vers des matériels plus simples, accessibles et performants, entraînant une baisse mécanique du panier moyen.

Concernant le réseau de boutiques, le recul du chiffre d'affaires s'explique principalement par la réduction du nombre de points de vente en propre de l'enseigne Cigaverte. Alors que Cigaverte comptait en effet 8 boutiques en propre il y a un an, 7 d'entre elles ont été cédées et transformées en franchise. Cette évolution, pleinement maîtrisée, s'inscrit dans une stratégie de valorisation du modèle de franchise.





Cap sur l'efficacité et la création de valeur durable



Malgré ce début d'année en retrait, Kumulus Vape poursuit avec rigueur sa stratégie d'adaptation et de consolidation. Le Groupe reste mobilisé pour maintenir une trajectoire de croissance rentable, en capitalisant sur son savoir-faire logistique, son offre élargie de plus de 11 000 références et un réseau de partenaires franchisés en pleine montée en puissance. Plusieurs signaux confirment déjà les premiers effets positifs de ces choix structurants.



Rémi Baert, Président-directeur général de Kumulus Vape, déclare : « Ce premier trimestre confirme les mutations profondes du marché de la vape. Nous avons fait le choix de l'agilité et de la responsabilité, en adaptant notre organisation et notre modèle économique. Je salue l'engagement sans faille de nos équipes dans cette période de transformation. Ensemble, nous bâtissons une entreprise plus efficace et tournée vers l'avenir. »

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du premier semestre 2025

17 juillet 2025 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Créée en 2012 et basée à Corbas, près de Lyon, Kumulus Vape est l'un des leaders français de la distribution de cigarettes électroniques et d'e-liquides. Animée par la conviction que la vape constitue une alternative fiable au tabac fumé, l'entreprise propose plus de 11 000 références à travers ses plateformes e-commerce et son réseau de partenaires spécialisés; notamment des best-sellers incontournables comme les e-liquides du French Liquide ( grossiste Le French Liquide ). Introduite sur Euronext Growth en 2021 (code ALVAP – ISIN : FR0013419876), la société emploie aujourd'hui près de 75 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60 M€ en 2024.





Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99