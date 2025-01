KUMULUS VAPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société TSAF

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », publie le bilan semestriel au 31 décembre 2024 de son contrat de liquidité confié à TSAF - Tradition, Securities And Futures.

Au titre de celui-ci, les moyens figurant au compte de liquidité étaient les suivants :

4 375 actions ;

17 157,68 €.

Nombre de transactions effectuées :

Achat : 79 ;

Vente : 93.

Quantité de titres négociés :

Achat : 14 841 ;

Vente : 14 851.

Capitaux négociés :

Achat : 86 679,49 € ;

Vente : 87 374,09 €.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 385 actions ;

16 463,08 €.

La liste complète des transactions, dont une copie a été transmise à l'AMF, est disponible sur le site institutionnel de l'entreprise.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires 2025

4 février 2025 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique . Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Voopoo ( grossiste Voopoo ). En 2023, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60M€, en hausse de 8%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr



06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr



06 82 32 16 99