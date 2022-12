KUMULUS VAPE : Acquisition de deux réseaux de boutiques physiques spécialisés dans la distribution de produits du vapotage

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commercant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la signature de deux contrats d'acquisition de réseaux de boutiques situés en France, dans des zones géographiques stratégiques.



Inauguration de la politique d'acquisition

Ces opérations, qui inaugurent la politique d'acquisitions ciblées déjà annoncée par la Société, portent sur 100% des parts détenues par les dirigeants. Elles illustrent la stratégie de diversification de l'activité initiée par Rémi BAERT, fondateur et Président de Kumulus Vape S.A. Le prix d'acquisition sera réglé majoritairement en numéraire, mais aussi par la création de nouvelles actions Kumulus Vape dont les modalités seront publiées dans un communiqué ultérieur.

Le chiffre d'affaires 2022 cumulé de ces deux enseignes est estimé à près de 1,7 M€, avec une rentabilité à ce stade dilutive. La Société se montre toutefois confiante dans sa capacité à élever la rentabilité de ces réseaux à des niveaux comparables à la sienne. Les effectifs des 8 boutiques (10 salariés) rejoignent aujourd'hui les rangs de la Société et leurs dirigeants continuent de piloter la stratégie commerciale de leurs enseignes respectives.

Les réseaux acquis bénéficient dès à présent de la politique commerciale et des conditions d'achat de Kumulus Vape S.A., tandis qu'ils apporteront à la Société leur expertise reconnue dans les domaines du commerce de détail et du conseil aux fumeurs en phase de sevrage.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2022

9 février 2023 après Bourse

A propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Aspire (grossiste Aspire). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 70 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr / 06 10 84 52 59

Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr / 06 82 32 16 99

