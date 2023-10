Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kuehne+Nagel: inaugure un hub à l'aéroport de Roissy-CDG information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - ADP fait savoir que Kuehne+Nagel, leader mondial du transport et de la logistique, a inauguré son nouveau hub, implanté au coeur de la Cargo City de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle.



Sur une parcelle aménagée par le Groupe ADP, ce site complètement dédié aux activités de Kuehne+Nagel aura la capacité de traiter 300 palettes avion par semaine, ce qui permettra d'exécuter plus rapidement les expéditions des clients tant à l'import qu'à l'export.



Le 1er décembre 2022, Kuehne+Nagel, le Groupe ADP et GSE avaient posé la première pierre et le premier arbre de ce hub logistique de 12 900 m² (complété par un auvent de 2 300 m²) et moins d'un an après, les opérations commerciales sont sur le point de débuter.



Le bâtiment dispose de tous les équipements et services permettant de respecter les plus hauts standards de sûreté des marchandises : scanners à rayons X, odorologie par brigades canines. De plus, une surface de 4 500 m² est dédiée aux chambres froides et aux zones à température dirigée, garantissant un environnement optimal pour le stockage et le transport de produits sensibles et assurant ainsi leur intégrité.





