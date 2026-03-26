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Kuaishou Technology atteint son niveau le plus bas depuis près d'un an, alors que Citi et Jefferies réduisent leurs objectifs de cours
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 03:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la plateforme chinoise de vidéos courtes Kuaishou Technology 1024.HK chutent de 13,9% à 45,66 HK$, leur niveau le plus bas depuis le 9 avril 2025

** Les actions sont en passe de connaître la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 7 avril 2025, et d'interrompre deux séances consécutives de hausse

** Le titre accuse le plus fort recul en pourcentage dans l'indice de référence Hang Seng Index .HSI et Hang Seng TECH Index .HSTECH , qui sont en baisse de 0,5 % et 0,7 %, respectivement

** La société déclare que ses revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 11,8% en glissement annuel, le bénéfice net ajusté a augmenté de 16,2% en glissement annuel

** Citi maintient la note "buy" mais réduit son objectif de cours de HK$95 à HK$72 pour refléter les dernières perspectives de croissance du chiffre d'affaires et les investissements importants dans l'intelligence artificielle

** Jefferies maintient la note "acheter", déclarant que les résultats du 4ème trimestre sont largement en ligne avec les attentes du marché

** Mais réduit son objectif de cours à HK$82 contre HK$106 en raison de la baisse attendue des revenus de streaming en direct en 2026 en raison des améliorations de l'écosystème

** Depuis le début de l'année, l'action Kuaishou Technology a baissé de 27,8 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 03:08:15.

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