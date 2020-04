Kryalos augmente ses encours à plus de 6Md€

(NEWSManagers.com) - La société de gestion immobilière italienne Kryalos a augmenté ses encours de 58 % à 6,3 milliards d' euros en 2019, annonce-t-elle dans un communiqué.

Le portefeuille immobilier se compose de 45 % de bureaux, 24 % de logistique, 18 % de retail, 10 % de " mixed use " , 2 % d' hospitalité et 1 % de résidentiel. Ces actifs sont répartis dans 41 fonds et 10 mandats de gestion.

En 2019, Kryalos a aussi augmenté ses effectifs avec 20 nouvelles recrues, portant le nombre de collaborateurs à 58.

Côté résultats, la société fondée et dirigée par Paolo Bottelli a affiché un résultat net de 7,2 millions d' euros, contre 4,8 millions en 2018, et une marge brute d' exploitation de 11,1 millions d' euros (+59 %).

Concernant les perspectives, Kryalos indique que " les répercussions économiques et financières consécutives à l' état d' urgence sanitaire lié au Covid19 incitent à une certaine prudence " . La société précise avoir recouru au télétravail.