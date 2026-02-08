 Aller au contenu principal
Kroger va nommer Greg Foran, ancien dirigeant de Walmart, au poste de directeur général, selon le WSJ
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 8)

Le géant de l'épicerie Kroger KR.N prévoit d'engager Greg Foran, qui a précédemment dirigé une compagnie aérienne et l'unité américaine de Walmart, en tant que directeur général, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet. L'épicier américain est à la recherche d'un directeur général permanent depuis que la société a évincé Rodney McMullen l'année dernière, à la suite d'une enquête du conseil d'administration qui a révélé que sa conduite personnelle était "incompatible" avec certaines politiques de l'entreprise.

Kroger devrait annoncer son choix dès lundi, ajoute le WSJ.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Kroger n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Foran, né en Nouvelle-Zélande, a été le directeur général d'Air New Zealand AIR.NZ de février 2020 à octobre 2025.

Rejoignant Air New Zealand au moment où la pandémie de COVID-19 se profilait, M. Foran a géré une série de crises, allant de pénuries persistantes de composants de moteurs à l'immobilisation au sol de 11 avions.

Avant de rejoindre Air New Zealand, M. Foran était président et directeur général des activités américaines de Walmart

WMT.O , où il a été crédité d'avoir redressé l'entreprise en se concentrant sur l'amélioration des magasins existants. Sous sa direction, l'unité a enregistré 20 trimestres de croissance des ventes comparables.

Après l'éviction surprise de M. McMullen, le conseil d'administration de Kroger a nommé l'administrateur principal Ronald Sargent au poste de directeur général par intérim. Il a formé un comité de recherche et a fait appel à une société de recherche.

