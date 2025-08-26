information fournie par Reuters • 26/08/2025 à 21:00

Kroger va licencier près de 1 000 travailleuses et travailleurs de bureau, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kroger KR.N va licencier près de 1 000 travailleuses et travailleurs de bureau, a rapporté Bloomberg News mardi, citant un mémo.